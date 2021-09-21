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18:47 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил о полном преодолении вызванного пандемией спада в экономике

Спад из-за последствий пандемии коронавируса в экономике России по итогам первого полугодия 2021 г. полностью преодолен, заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

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Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы говорили “в целом восстановилась”, сегодня уже можно сказать, что восстановилась. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

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По итогам семи месяцев текущего года ВВП, по словам Путина, «вышел на докризисный уровень». «Индустриальный рост за январь — июль составил 4,4%. При этом обрабатывающее производство демонстрирует более высокие темпы — плюс 5,6%. Позитивные настроения инвесторов и бизнеса показывают вложения в основной капитал. За первое полугодие он прибавил 7,3% по сравнению с прошлогодним показателем», — пояснил Путин.

Президент также отметил и успехи в борьбе с безработицей. «Был поставлен ориентир обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 г. И эту планку в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек», — сказал Путин, уточнив, что эта задача пока решена «не во всех регионах», а высокий уровень безработицы пока наблюдается среди молодежи, людей с ограничениями здоровья.

«Вы знаете, уже были даны поручения по донастройке региональных программ поддержки занятости, по долгосрочной программе поддержки занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями, включая поддержку предпринимательских инициатив», — заверил президент. По его словам, сейчас на «посткризисном» этапе нужно сформировать модель «устойчивого экономического развития».

ВВП России во II квартале 2021 г. вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., следует из обновленных данных Росстата. Этот показатель является рекордным с III квартала 2000 г.

Тогда ВВП страны тоже увеличился на 10,5%. По сравнению с I кварталом текущего года экономика России во II квартале выросла на 8,6%. В январе — марте 2021 г. ВВП страны сократился в годовом выражении на 0,7%. Таким образом, показатель за первое полугодие 2021 г. составил 4,8%, о чем Росстат сообщил ранее, 1 сентября.

В Росстате уточнили, что объем ВВП России за II квартал 2021 г. составил в текущих ценах 30,85 трлн руб. В целом за первое полугодие его оценили в 57,62 трлн руб. За весь 2020 г. показатель составил почти 107 трлн руб.

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