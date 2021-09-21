Выплаты пособий и пенсий россиянам станут автоматическими

«По-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически, в электронном виде», — сказал Мишустин.
Предполагается, что новая схема для граждан станет удобнее, так как не нужно будет собирать все необходимые для получения пособий документы. «Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидание в очередях», — заметил премьер.
Ранее, 21 сентября, сообщалось, что на пособия при рождении первого ребенка в 2022 году регионам направят свыше 156 млрд рублей. В настоящее время семья получает ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, в случае, когда среднедушевой доход до двух прожиточных минимумов, которые установлены в регионе проживания.