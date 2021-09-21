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16:58 (мск), источник: Секрет Фирмы

Доллар не ниже 70 рублей. Минэкономразвития представило прогноз по курсу валют

Курс доллара до конца 2021 года не опустится ниже 70 рублей, говорится в обновлённом прогнозе Минэкономразвития на 2021−2023 годы. Согласно базовому сценарию министерства, в сентябре средний курс составит 73,1 рубля, после чего национальная валюта начнёт укрепляться. В октябре — декабре доллар будет стоить в среднем 72,3 рубля, считают в ведомстве. В то же время аналитики ухудшили прогноз по инфляции с 5% до 5,8%.

ЦБ: $ 73.2067   -0.12 € 85.8568   -0.02 ММВБ: $ 73.2525   -0.17 € 85.8725   -0.21
Источник: Reuters

В октябре 2021 года курс доллара составит 72,7 рубля, говорится в прогнозе Минэкономразвития, который есть в распоряжении «Секрета». В ноябре министерство ждёт доллары по 72,3 рубля, а в декабре американская валюта должна подешеветь до 71,9 рубля. В четвёртом квартале средний курс должен быть на уровне 72,3 рубля, по итогам года — 73,6 рубля, считают в министерстве.

В 2022 году Минэкономразвития ожидает ослабления доллара до 72,2 рублей. В 2023 году ведомство прогнозирует укрепление американской валюты до 72,7 рубля. В 2024 году национальная валюта России ослабнет до 73,6 рубля за доллар, говорится в прогнозе. В целом, в 2021—2024 годах средний курс доллара будет находиться в диапазоне 72,1−73,6 рубля, считают в Минэкономразвития.

Министерство ухудшило прогноз по инфляции в 2021 году с 5% до 5,8%. Если он сбудется, то рост потребительских цен в России окажется самым быстрым за последние 5 лет.
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При этом в Минэкономразвития настроены более оптимистично, чем в Центробанке, который ожидает ускорение инфляции до 6,2%. На пике, в сентябре 2021-го, инфляция может составить 7%, предупреждала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4,2% или 124,4 трлн рублей. В этом случае вочсстановление российской экономики может стать самым быстрым за последние 10 лет. По данным Росстата, во втором квартале ВВП вырос в годовом выражении на 10,3%. Относительно апреля — июня допандемийного 2019 года показатель увеличился на 1,7%.

В июне миллиардер Олег Дерипаска рассказал, как Россия может за 10 лет повысить свой ВВП в 2,5 раза. По мнению бизнесмена, стране необходимо увеличить рынок облигаций с 30 трлн до 70 трлн рублей. Государство должно активно развивать фондовый рынок и навести порядок в транспортной и таможенной инфраструктурах, заявил бизнесмен.

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