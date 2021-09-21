Туроператоры открыли вакцинные туры за рубеж для российских туристов

«В свою очередь, туроператоры готовы помочь туристам отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ. Среди самых популярных стран для вакцинных туров — Сербия и Германия», — сообщила Ломидзе. Она отметила, что спрос на такие туры есть. «Российские туроператоры предлагают вакцинные путевки на три дня», — рассказала исполнительный директор АТОР. По ее словам, стоимость тура без перелета начинается от 21 тыс. руб., с перелетом — от 50 тыс. руб.
Майя Ломидзе сообщила, что наибольшим спросом пользуются вакцинные туры в Сербию. Страна бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca или Sinopharm. Майя Ломидзе также назвала расценки на вакцинацию в Германии. Так, прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене — €580 или 50 тыс. руб., одна доза (необходимо две прививки). Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене — €870 или 75 тыс. руб. (нужна одна прививка). Исполнительный директор АТОР отметила, что самостоятельно записаться на прививку или прибыть на место вакцинации иностранным гражданам нельзя.
Ранее ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины «Спутник V». Процесс приостановлен до начала проведения новой инспекции завода производителя. В середине июня экспертная группа ВОЗ выявила нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». Претензии были связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. К другим предприятиям у экспертов замечаний не было.