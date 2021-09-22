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11:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Производитель Lay’s предупредил о перебоях с поставками

Проблемы со сбором картофеля в этом сезоне, в первую очередь крупного размера, могут привести к перебоям с поставками чипсов. Об этом своих контрагентов уже предупредила PepsiCo, владеющая брендом Lay’s. Производители картофеля ожидают снижения урожайности на 15−20%, но пока выполняют обязательства перед переработчиками. В Минсельхозе же вообще рассчитывают на рост сбора клубней по итогам года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Входящее в PepsiCo ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» уведомило контрагентов об ожидаемых перебоях с поставками всего ассортимента чипсов Lay’s в сентябре и октябре из-за дефицита картофеля на рынке. Копия письма есть у «Ъ».

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PepsiCo — крупнейший производитель картофельных чипсов в России. Выпускает снеки на заводах в Московской и Ростовской областях, сейчас строит предприятие в Новосибирске. По оценкам Euromonitor International, в 2020 году компания занимала 65,3% российского рынка картофельных чипсов с оборотом 93,81 млрд руб. В этом году PepsiCo планировала переработать более 500 тыс. тонн картофеля против 470 тыс. тонн годом ранее.

В PepsiCo пояснили «Ъ», что предполагают возможные перебои с поставками Lay’s клиентам из-за сезонного фактора: очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют проводить уборку картофеля на полях.

«Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах», — говорит представитель компании. Там добавили, что с начала пандемии потребление снеков заметно выросло и этот тренд продолжается. По данным NielsenIQ, продажи чипсов за 12 месяцев по июль 2021 года увеличились на 13% в деньгах и на 9,5% в объемах. Представители Kellog’s в России (бренд Pringles), ООО «Москарт» («Московский картофель») и Lorenz Snack World (Naturals) не ответили на вопросы «Ъ».

В «Ленте» и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») подтвердили, что получили уведомления о возможных перебоях поставок Lay’s. В «Ленте» ожидают, что проблемы затронут 5−10% от поставок. «Наши партнеры принимают меры, чтобы снизить риски», — говорит представитель сети. Там добавили, что не испытывают нехватки чипсов и формируют необходимые запасы, чтобы продукция была представлена на полках. В «Верном» также говорят, что смогут восполнить дефицит линейки Lay’s позициями других брендов.

Источник «Ъ» среди ритейлеров добавляет, что уже некоторое время поставки Lay’s приходят с опозданием и не в полном объеме, что может быть связано с проблемами компании с логистикой.

Старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Варвара Сердюкова отмечает, что производителям чипсов требуется картофель крупного калибра, а сельхозпроизводители уже сообщали о его нехватке в этом сезоне. Как подсчитывали в Картофельном союзе, традиционно крупный картофель размером от 55 мм занимал до 80% в урожае, но в этом сезоне его доля сократилась до 50% из-за дождей или засухи в регионах-производителях. По словам госпожи Сердюковой, на этом фоне средние цены на крупнокалиберный картофель размером от 50 мм в европейской части РФ на конец прошлой недели достигали 25 ₽ за 1 кг, что вдвое дороже, чем год назад.

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Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что ситуация с наличием картофеля для переработки и столового клубня напряженная. По его словам, сегодня из-за дождей в ряде регионов уборка отложена, а ряд крупных производителей приостановил продажи, направляя урожай на хранение. Директор ГК «Трио» Геннадий Уваркин говорит, что из-за погодных условий урожайность картофеля в этом сезоне может сократиться на 15−20%. Группа выпускает только клубни для переработки и ведет отгрузки в соответствии с графиком, указывает он. В «АФГ Националь» отмечают, что овощной дивизион холдинга вышел на плановую урожайность в этом сезоне, а объемов хватает и для закладки на хранение, и для продажи.

В Минсельхозе подтвердили «Ъ», что неблагоприятные погодные условия повлияли на калибр и объем предложения крупного картофеля. Но в министерстве ожидают по итогам года увеличения сбора картофеля у сельхозпроизводителей год к году, что с учетом импорта позволит удовлетворить потребности.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург

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