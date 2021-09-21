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22:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Минфин объяснил, кого коснется повышение налога на прибыль

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что повышение налога на прибыль затронет лишь единицы компаний, среди них не будет банков, сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2021

Минфин предложил новый подход к налогообложению прибыли: речь идет о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали.

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По словам Силуанова, меры касаются всех отраслей, выбора между госсектором и частным сектором не стоит.

Он добавил, что минфин также заложил в проект бюджета РФ на 2022−2024 годы доходы около 160 миллиардов рублей в год от повышения налоговой нагрузки на производителей металлов, угля и удобрений.

Министр уточнил, что налоговая нагрузка на «Газпром» не будет повышена из-за цен на газ в Европе.

Ранее Силуанов отмечал, что Россия показала один из лучших результатов после влияния пандемии на экономику страны в 2020 году. Говоря о последствиях пандемии, он подчеркнул, что Россия должна адаптироваться к изменениям и выйти на долгосрочный устойчивый рост.

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