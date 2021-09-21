Минфин объяснил, кого коснется повышение налога на прибыль

Минфин предложил новый подход к налогообложению прибыли: речь идет о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали.
По словам Силуанова, меры касаются всех отраслей, выбора между госсектором и частным сектором не стоит.
Он добавил, что минфин также заложил в проект бюджета РФ на 2022−2024 годы доходы около 160 миллиардов рублей в год от повышения налоговой нагрузки на производителей металлов, угля и удобрений.
Министр уточнил, что налоговая нагрузка на «Газпром» не будет повышена из-за цен на газ в Европе.
Ранее Силуанов отмечал, что Россия показала один из лучших результатов после влияния пандемии на экономику страны в 2020 году. Говоря о последствиях пандемии, он подчеркнул, что Россия должна адаптироваться к изменениям и выйти на долгосрочный устойчивый рост.