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08:56 (мск), источник: Life.ru

В Минтруде рассказали, на сколько проиндексируют страховые пенсии в 2022 году

Индексация остаётся в параметрах трёхлетнего бюджета, отметил министр Антон Котяков.

Источник: Reuters

В 2022 году индексация страховых пенсий в России составит 5,9 процента. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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«В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учётом этого планируемая в 2022 году индексация остаётся в параметрах трёхлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента», — приводит слова министра РИА «Новости».

Котяков добавил, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит в следующем году 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, а в 2024-м — 20 469 рублей.

Добавим, что индексация страховых пенсий по старости проводится в стране ежегодно 1 января. Средний размер страховых пенсий по старости в 2021 году составляет 16 789 рублей, в текущем году их проиндексировали на 6,3 процента.

Иван Косицын

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