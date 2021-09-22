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11:10 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россиян предупредили о резком росте цен на макароны

Российские макаронные фабрики столкнулись с дефицитом твёрдых сортов пшеницы и со значительным ростом цен на сырьё и материалы. Стоимость пшеницы взлетела с 28 000 до 38 000 рублей за тонну. Это может привести к существенному увеличению цен на макароны для потребителей — минимум на 15%, предупредили производители. Бизнесмены просят президента России обратить внимание на ситуацию.

Источник: РИА "Новости"

Производители макаронных изделий обсудили проблемы на круглом столе, посвящённом ситуации на рынке, сообщил «Интерфакс».

Владелец холдинга «Алтан», управляющего «Поспелихинской макаронной фабрикой» в Алтайском крае, Валерий Покорняк заявил, что цена на пшеницу твёрдых сортов на протяжении 8 месяцев держалась на уровне 28 000 рублей за тонну. Но за последние 1,5−2 недели пшеницу продают по 32 000−38 000 рублей. Он обратил внимание на то, что мировые цены на зерно резко выросли из-за засухи в Канаде и США.

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По словам генерального директора компании «Экстра М» Лоренцо Трашинелли, из-за резкого подорожания сырья у производителей макарон «наступает паника».

«Многие сейчас работают на старых запасах, которых хватит примерно до конца текущего года, а затем придётся закупать пшеницу нового урожая, цены на которую, боюсь, будут очень высокие», — заявил Трашинелли.

Также участники круглого стола пожаловались на рост цен на комплектующие. «Возьмём даже простейшую вещь — деревянный паллет. Октябрь прошлого года — он стоит 160 рублей, сейчас — плюс 250%. Гофрокороб — рост цены до 100%, термоусадочная и стрейч-пленка — удорожание на 100−120%», — рассказала коммерческий директор отдела продаж компании «Байсад» Лариса Левина.

Производители призвали поднять экспортную пошлину для российской пшеницы. А также увеличить посевы твёрдых сортов на Алтае, в Саратовской, Оренбургской, Челябинской областях.

Также участники круглого стола решили обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.

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