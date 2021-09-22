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14:41 (мск), источник: Ведомости

Число богатых семей в России сократилось почти на 40%

В первом квартале этого года в России насчитывалось 1,03 млн наиболее финансово благополучных семей, что на 657 000, или 39% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на опросных данных Росстата. В категорию самых обеспеченных входят домохозяйства, которые заявили, что у них достаточно средств для покупки всего, что они считают нужным, уточнили эксперты.

Источник: AP 2021

Сейчас богатые семьи составляют примерно 1,9% населения России, заявили аналитики. В прошлом году таковых было 3,1%. В целом за год финансовые условия ухудшились у самых обеспеченных домохозяйств в 37 регионах страны.

Наиболее резкое сокращение зафиксировано в Москве, где 356 400 семей перестали относить себя к категории тех, кто может позволить себе купить все, что им хочется.

Снижение составило в годовом выражении 72,6%. Далее следует Дагестан. Там ухудшение финансового положения зафиксировали у 93 900 богатых домохозяйств (-88%). Список возглавили также Белгородская область (48 000 семей, или −91,4%), Татарстан (46 900 семей, или −81,1%) и Ростовская область (36 600, или −100%). Таким образом, в последнем из регионов число семей, называющих себя полностью обеспеченными, упало до нуля.

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При этом из оставшегося 1 млн наиболее обеспеченных семей большинство проживает в Москве — 134 800, или 13%. Еще 56 700, или 5,5% сосредоточены в Ямало-Ненецком автономном округе. На Красноярский край приходится 52 100, или 5% богатых домохозяйств. В Кемеровской области таких 50 800, или 4,9%, а в Самарской области — 49 200, или 4,8%.

«Даже с учетом того, что, по всей видимости, далеко не все готовы открыто говорить о своем достатке, можно констатировать, что богатые семьи в России продолжают оставаться незначительной прослойкой. И динамика доходов россиян заставляет усомниться в том, что доля обеспеченных семей будет расти достаточными темпами для формирования устойчивого среднего класса», — заявила президент Finexpertiza Global Елена Трубникова.

По данным аналитиков, 49% российских семей (27,16 млн) сообщили, что им хватает денег только на еду и одежду, а купить товары длительного пользования они не могут.

Еще у 36% домохозяйств (19,95 млн) есть возможность приобрести еду, одежду и товары длительного пользования, но покупка автомобиля, квартиры или дачи для них затруднительна. 12,9% российских семей (7,14 млн) денег хватает только на еду, а у 0,2% (115 810) нет средств даже на продукты питания.

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