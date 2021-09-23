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08:27 (мск), источник: Известия

ПФР разъяснил порядок увеличения пенсий

Повышение пенсии в связи с достижением 80-летнего возраста, увольнением с работы или приобретением стажа на Севере не привязано к фиксированным датам в течение года. Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) в среду, 22 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Увеличение выплат в таких случаях происходит при наступлении соответствующих обстоятельств.

«Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста», — пояснили в ПФР.

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У этой категории граждан надбавка устанавливается автоматически по имеющимся данным, так что пенсионерам самим не надо ничего предпринимать.

«Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере», — отметили в ведомстве.

В таком случае надо подать заявление с подтверждающими документами, тогда выплаты пересчитают с нового месяца.

15 сентября в ПФР сообщили, что российские пенсионеры автоматически продолжат получать надбавку за «сельский стаж» в размере 25% даже после переезда в город. Это в том числе касается тех случаев, когда вследствие изменения административных границ сельское поселение приобретает статус городской территории.

Кроме того, 22 сентября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил, что социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%. Индексация страховых пенсий составит 5,9%. Министр уточнил, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит в 2022 году 18 521 рубль, 19 477 рублей в 2023-м и 20 469 рублей в 2024-м. Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

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