ПФР разъяснил порядок увеличения пенсий

Увеличение выплат в таких случаях происходит при наступлении соответствующих обстоятельств.
«Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста», — пояснили в ПФР.
У этой категории граждан надбавка устанавливается автоматически по имеющимся данным, так что пенсионерам самим не надо ничего предпринимать.
«Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере», — отметили в ведомстве.
В таком случае надо подать заявление с подтверждающими документами, тогда выплаты пересчитают с нового месяца.
15 сентября в ПФР сообщили, что российские пенсионеры автоматически продолжат получать надбавку за «сельский стаж» в размере 25% даже после переезда в город. Это в том числе касается тех случаев, когда вследствие изменения административных границ сельское поселение приобретает статус городской территории.
Кроме того, 22 сентября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил, что социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%. Индексация страховых пенсий составит 5,9%. Министр уточнил, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит в 2022 году 18 521 рубль, 19 477 рублей в 2023-м и 20 469 рублей в 2024-м. Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.