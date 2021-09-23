В центре Чумакова ответили на сообщение о приостановке производства вакцины

«Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2−2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время Ковивак станет гораздо более доступным для всех российских граждан», — отметил Ишмухаметов, которого цитирует пресс-служба Минобрнауки.
По его словам, в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз вакцины. До конца года планируется дополнительно ввести 2,5 млн доз.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на данные реестра Росздравнадзора, что с 28 августа по 22 сентября центр Чумакова не вводил в обращение новые серии «КовиВака», хотя раньше выпускал по 30−90 тыс. доз в месяц. Два источника на фармрынке сообщили изданию, что центр не выпускает новые дозы вакцины из-за остановки площадки по производству сырья для препарата.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что разработчик устанавливает новое оборудование, чтобы увеличить производство субстанции. Имеющиеся мощности не позволяют производить большой объем сырья для вакцины.