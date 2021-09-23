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11:09 (мск), источник: РБК

Хуснуллин назвал причины проблем с отоплением у россиян

При подготовке к нынешнему отопительному сезону в России возникли «объективные проблемы», вызванные пандемией COVID-19 и ранее не решенными задачами. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве сферу жилищно-коммунального хозяйства, передают «РИА Новости».

Источник: AP 2021

«Проблемы, которые мы получили, были объективными, они возникли не на пустом месте и связаны с пандемией коронавируса и накопленными с предыдущих лет трудностями всей системы», — сказал вице-премьер.

В качестве одного из примеров таких последствий Хуснуллин привел решение не начислять россиянам пени за просрочку при оплате услуг ЖКХ, принятое правительством в 2020 году из-за пандемии.

Сейчас у нас недосбор по 2020 году под 80 млрд руб. Эти деньги не пришли в обновление коммунальных сетей и подготовку к новому осенне-зимнему периоду.
Марат Хуснуллин
вице-премьер России

Влияет на подготовку к отопительному сезону в регионах и рост цен на строительные материалы, рассказал вице-премьер. По его словам, разница в цене на трубы в этом и прошлом году стала почти двукратной.

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Отопление в домах в России включают, когда в течение пяти суток средняя суточная температура воздуха составляет плюс 8 градусов и ниже.

По данным на 23 сентября, тепло включили в 58 российских регионах, сообщили в аппарате вице-премьера. «Отопительный сезон начат, в том числе частично, в 58 регионах и в 1196 муниципальных образованиях из 2335», — сообщил представитель Хуснуллина агентству.

В столице отопительный сезон начался 13 сентября, в Санкт-Петербурге — 14 сентября включили «периодическое отопление». Всего, по данным на 15 сентября, тепло включили в 36 регионах, говорил Хуснуллин ранее.

Весной 2020 года правительство из-за пандемии COVID-19 приостановило начисление пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года, а также начисление взносов за капитальный ремонт. Кроме того, власти разрешили не проводить поверку бытовых счетчиков воды и электричества. В то же время коммунальщикам запретили отключать услуги за неоплату. Временный мораторий истек в январе 2021 года.

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