Хуснуллин назвал причины проблем с отоплением у россиян

«Проблемы, которые мы получили, были объективными, они возникли не на пустом месте и связаны с пандемией коронавируса и накопленными с предыдущих лет трудностями всей системы», — сказал вице-премьер.
В качестве одного из примеров таких последствий Хуснуллин привел решение не начислять россиянам пени за просрочку при оплате услуг ЖКХ, принятое правительством в 2020 году из-за пандемии.
Сейчас у нас недосбор по 2020 году под 80 млрд руб. Эти деньги не пришли в обновление коммунальных сетей и подготовку к новому осенне-зимнему периоду.
Марат Хуснуллинвице-премьер России
Влияет на подготовку к отопительному сезону в регионах и рост цен на строительные материалы, рассказал вице-премьер. По его словам, разница в цене на трубы в этом и прошлом году стала почти двукратной.
Отопление в домах в России включают, когда в течение пяти суток средняя суточная температура воздуха составляет плюс 8 градусов и ниже.
По данным на 23 сентября, тепло включили в 58 российских регионах, сообщили в аппарате вице-премьера. «Отопительный сезон начат, в том числе частично, в 58 регионах и в 1196 муниципальных образованиях из 2335», — сообщил представитель Хуснуллина агентству.
В столице отопительный сезон начался 13 сентября, в Санкт-Петербурге — 14 сентября включили «периодическое отопление». Всего, по данным на 15 сентября, тепло включили в 36 регионах, говорил Хуснуллин ранее.
Весной 2020 года правительство из-за пандемии COVID-19 приостановило начисление пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года, а также начисление взносов за капитальный ремонт. Кроме того, власти разрешили не проводить поверку бытовых счетчиков воды и электричества. В то же время коммунальщикам запретили отключать услуги за неоплату. Временный мораторий истек в январе 2021 года.