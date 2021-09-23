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18:16 (мск), источник: РАПСИ

ФАС обязала «Магнит» и «Пятерочку» снизить цены на продукты в Подмосковье

МОСКВА, 23 сен — РАПСИ. Московское областное УФАС России выдало АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Как отметила ФАС России, АО «Тандер» и ООО «Агроторг», занимая доминирующее положение в нескольких городских округах региона, установили более высокие цены на продукты питания, чем в других муниципальных образованиях.

Московское областное УФАС России зафиксировало завышение в магазинах этих торговых сетей розничных цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья. «Так, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали», — сообщила ФАС.

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Срок исполнения предупреждений — десять дней с момента получения. В противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением, отметило ведомство.

ФАС России регулярно осуществляет мониторинг формования цен на социально значимые продуктовые товары, реализуемые в крупнейших торговых сетях. В рамках проверок ФАС проводит оценку ценообразования, изучает причины возможного необоснованного повышения стоимости продуктов. В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных пунктом 6 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции», ФАС России выдает предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

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