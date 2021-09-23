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19:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Белоусов: без инвестиций повышение налогов для бизнеса неизбежно

Налоговая нагрузка на бизнес повысится, если за счет инвестиций с его стороны не будет достигнут рост экономики России в 3−4%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. В свете договоренностей с бизнесом о налоговых условиях для металлургов он риторически спросил, находится ли он «в национальной повестке».

Источник: РИА "Новости"

«Либо мы за счет инвестиций получим приемлемые темпы роста — 3%, 4%, — это вопрос счетный, и тогда мы сможем решать социальные проблемы… без повышения нагрузки на бизнес. Либо мы без инвестиций попадем в низкие темпы роста. И тогда неизбежно повышение налоговой нагрузки на бизнес, перераспределение через бюджет», — сказал Белоусов.

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Первый вице-премьер перефразировал название статьи «С кем вы, мастера культуры?» Максима Горького.

«Хочется спросить: с кем вы, мастера металлургии и химии? Вы в национальной повестке? Или нет? С моей точки зрения, сегодня для бизнеса находиться в национальной повестке — это не только софинансировать социальные программы в регионах, платить налоги — это само собой разумеется. Это в первую очередь инвестировать», — сказал он.

В ходе встречи правительства с представителями РСПП было объявлено, что вопрос ретроспективного налога на дивиденды откладывается на 2023 год. По словам президента РСПП Александра Шохина, стороны также согласовали ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на жидкую сталь и железную руду — 2,7% и 4,8%, соответственно.

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