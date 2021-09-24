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00:05 (мск), источник: РБК

Суд в США арестовал зампреда правления НОВАТЭКа

Марк Джитвэй арестован по обвинению в уклонении от налогов. По версии Минюста США, на пике стоимость сокрытых им активов доходила до $93 млн.

Источник: AP 2021

Власти США предъявили заместителю председателя правления НОВАТЭКа Марку Джитвэю обвинение в сокрытии активов в целях неуплаты налогов, говорится в сообщении Минюста США.

Бизнесмен арестован. По данным ведомства, по самой тяжелой из статей обвинения ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии властей США, с 2005 по 2016 год Джитвэй через офшоры скрыл принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Их общая стоимость на пике доходила до $93 млн, говорится в сообщении.

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Как считают налоговики, бизнесмен целенаправленно скрывал имеющиеся активы, в частности «указал в качестве их бенефициара свою тогдашнюю жену, гражданку России».

РБК направил запрос в НОВАТЭК и в пресс-службу посольства России в США.

В США Джитвэй работал в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов «разведка и добыча» и «переработка и сбыт», следует из его биографии на сайте НОВАТЭКа. Имеет сертификат дипломированного бухгалтера (CPA — Certified Public Accountant).

В 1995 году Джитвэй переехал в Москву и возглавил отдел PwC по координации услуг, предоставляемых российским отделением фирмы предприятиям ТЭК и горнодобывающей отрасли. В НОВАТЭКе начал работать в 2003 году в должности главного финансового директора. В 2007-м был избран членом правления, а с июля 2010-го занимает пост зампреда правления компании. В 2019 году Джитвей получил российское гражданство.

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