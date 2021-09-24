11:36 (мск), источник: Ведомости
В правительстве обсуждают компенсацию больничных самозанятым
Сейчас они не могут делать отчисления в ФСС и претендовать на выплаты.
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Минэкономразвития изучает возможность предоставления социальных гарантий самозанятым в виде компенсации больничных и организации декретных выплат. Это следует из письма министерства в Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к одному из получателей.
Сейчас самозанятые не имеют возможности делать отчисления в ФСС и, соответственно, не могут претендовать на компенсацию больничных и декретные выплаты. В письме Минэка сказано, что сейчас «обсуждается вопрос о целесообразности распространения в отношении физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход, положений законодательства об отнесении к лицам, имеющим право на получение пособий в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством (оплачиваемые больничные и пособия по материнству)». В связи с этим министерство просит высказать получателей писем позицию по данному вопросу.
Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова подтвердила «Ведомостям», что вопрос социальных гарантий для самозанятых обсуждается. В пресс-службе Минтруда «Ведомостям» подтвердили, что сейчас идет обсуждение механизмов обеспечения социальных гарантий для самозанятых и анализ различных вариантов, в том числе — с учетом международного опыта. «Важно, с одной стороны, обеспечить поддержку гражданам в сложные периоды и базовые гарантии для использующих режим самозанятости граждан. С другой стороны, с учетом общего тренда на развитие платформенной занятости Минтруд считает принципиально важным создание таких условий, которые бы не препятствовали развитию такой формы правоотношений», — сказал представитель Минтруда. Он подчеркнул, что поскольку самозанятость для многих граждан не является основным источником дохода, то «приоритетный вариант предоставления социальных гарантий — страховой и на добровольных принципах».
Вице-президент ВСС Виктор Дубровин сообщил «Ведомостям», что союз изучит письмо Минэкономразвития и готов «к конструктивному диалогу со всеми ведомствами по данному вопросу».
При этом, по его мнению, в России культура добровольного страхования не сильно развита и, «скорее всего, самозанятые будут задумываться о страховании только в случаях, когда страховой случай фактически наступил». В данной ситуации страховщики не смогут помочь, отметил Дубровин.
Согласно действующему законодательству, самозанятые не подлежат обязательному социальному страхованию на случай болезни или в связи с материнством. С предложением рассмотреть вопрос о предоставлении самозанятым права добровольно платить за себя страховые взносы, чтобы получать компенсацию больничных и декретные выплаты, выступала «Опора России». Весной этого года организация обращалась в Минтруд. В ответном письме на предложение «Опоры России» указывалось, что ФСС провел анализ поступивших взносов и выплат пособий добровольных плательщиков и пришел к выводу, что объем взносов заметно ниже, чем объем выплат. И если в число добровольных плательщиков включить самозанятых, то у ФСС может образоваться дефицит бюджета, говорилось в письме.
По данным ФСС, в России в 2020 г. было зарегистрировано 24 659 человек, добровольно вступивших в систему обязательного соцстрахования. В 2019 г. они перечислили в ФСС 96,8 млн руб. взносов, а в 2020 г. получили в виде выплат почти в 9 раз больше — 852,7 млн руб.
Для реализации данной инициативы о добровольном соцстраховании самозанятых потребуется изменение в целый ряд законов и иных нормативных актов, объясняет юрист практики трудового права адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Мария Саликова. «В первую очередь в федеральный закон “Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством”, поскольку он является основным нормативным актом, регулирующим больничные и декретные выплаты. Актуальная же редакция закона в принципе не предусматривает возможность социального страхования самозанятых», — говорит юрист.
Саликова отмечает, что изменения могут потребовать Налоговый кодекс, закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также ряд постановлений правительства и приказов Минтруда, поскольку большое количество особенностей и нюансов регулирования больничных и декретных содержится именно в этих нормативных актах, пояснила юрист. «В инициативе указывается о добровольном социальном страховании самозанятых, из чего следует, что возможность получения больничных и декретных будет доступна тем, кто решит сам за себя оплачивать страховые взносы. Поэтому маловероятно, что таких желающих будет большое количество», — заключила она.
Минтруд обеспокоен вопросом обеспечения трудовых и социальных гарантий самозанятым, но инициатива о возможности предоставлять им оплачиваемые больничные и пособия по материнству кажутся трудноисполнимыми, говорит заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Арсений Беленький, участвующий в обсуждениях вопроса о социальных гарантиях самозанятым.
«Скорее всего, рабочим станет совсем другой вариант: онлайн-платформы будут предлагать добровольное страхование для своих самозанятых исполнителей, а взамен будут получать определенные льготы от государства, как сейчас происходит с трудоустройством безработных и инвалидов», — сказал он.
Представитель ФСС сообщил «Ведомостям», что обсуждать механизмы социального страхования самозанятых «необходимо в более широком контексте — с учетом определения самого статуса самозанятых как исполнителей различных работ». «И такую комплексную работу Минтруд России сейчас проводит. Пока преждевременно говорить о каких-либо конкретных решениях», — отметили в фонде.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Литова