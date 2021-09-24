10:28 (мск), источник: РБК
Госдуму оснастят китайскими смартфонами
Государственная дума закупила 450 смартфонов китайской компании Realme на сумму 4,3 млн руб. Эксперты предполагают, что в скором будущем весь госаппарат перейдет на Android.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В конце лета Госдума заключила договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21 с ООО «Московский центр продаж» за 4,3 млн руб., следует из материалов госзакупок. Число устройств соответствует количеству мандатов Госдумы восьмого созыва.
РБК направил запрос представителю нижней палаты парламента.
Из материалов закупки следует, что смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях сотовой связи четвертого поколения (4G). Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор должен быть восьмиядерным. Также смартфон должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Гаджеты должны поставить до 31 декабря этого года.
Realme — это китайский производитель смартфонов, умных часов, наушников
По оценке IDC, во втором квартале на Realme приходилось 4,8% от общего числа поставленных в Россию смартфонов. По этому показателю производитель уступал Xiaomi (32,8%), Samsung (28,3%) и Apple (13,8%).
По словам представителя «М. Видео-Эльдорадо», по итогам шести месяцев по количеству проданных смартфонов Realme занимала пятое место на российском рынке после Samsung, Xiaomi, Apple и Honor. По выручке Realme также была пятой, а лидером рынка была Apple.
В 2016 году Госдума закупала 500 смартфонов Alcatel OT5019D PIXI 3 LTE Dual sim на сумму 2,6 млн руб. Тогда тендер выиграла компания МТС.
«Смартфон получала, но практически не использовала. Он был в руках помощника, использовался для рабочих вопросов. Для личных целей у меня есть свой телефон», — сообщила РБК депутат Госдумы предыдущего, VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова. По ее словам, после завершения срока смартфоны возвращаются обратно. «Сейчас эти смартфоны мы сдаем», — сказала она. По словам заместителя председателя комитета ГД по международным делам Алексея Чепы, он не пользовался телефоном Alcatel, его могли использовать помощники. «У меня есть личный телефон, по всем вопросам я использую только его», — сообщил он РБК. Еще один депутат Госдумы VII созыва Константин Затулин заявил, что также не использовал служебный смартфон Alcatel. «Я пользуюсь своими собственными аппаратами. И служебным транспортом я тоже не пользуюсь, только своим», — добавил он.
Realme C21 имеет модуль NFC, позволяющий бесконтактно передавать информацию другим смартфонам и создать виртуальную банковскую карту, с помощью которой можно оплачивать покупки в магазинах через телефон; слот для двух сим-карт и отдельный для microSD; аккумуляторную батарею на 5 000 мА·ч и функцию быстрой зарядки; IPS экран размером 6,5 дюйма; три камеры разрешением 13 Мп. В розничной продаже цена устройства выше, чем та, по которой его приобрела Госдума. Например, на сайте «Эльдорадо» его стоимость составляет 10 999 ₽
По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, госаппарат постепенно будет переходить на систему Android, поскольку продукция Apple более склонна ко взломам. «iPhone и ее iOS уязвимы к удаленному взлому, к выгрузке всех имеющихся на смартфоне данных. Это публично обсуждалось, Apple даже была вынуждена выпускать так называемую заплатку, и подобных уязвимостей на этой платформе достаточно много», — пояснил Муртазин. При этом альтернатива в виде отечественного смартфона пока нереализуема, так как те гаджеты, которые есть, используются в узкоспециализированном применении и госслужащим не подойдут, добавил он.