Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Некоторым россиянам спишут долги на 1,6 млрд Как корректировка условий нового механизма скажется на показателях дефолта физлиц.
Фоторепортажи
8Взрыв газа в Ногинске
10Умер Жан-Поль Бельмондо
10:28 (мск), источник: РБК

Госдуму оснастят китайскими смартфонами

Государственная дума закупила 450 смартфонов китайской компании Realme на сумму 4,3 млн руб. Эксперты предполагают, что в скором будущем весь госаппарат перейдет на Android.

Источник: РИА "Новости"

В конце лета Госдума заключила договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21 с ООО «Московский центр продаж» за 4,3 млн руб., следует из материалов госзакупок. Число устройств соответствует количеству мандатов Госдумы восьмого созыва.

РБК направил запрос представителю нижней палаты парламента.

Новость
Бюджетные китайцы. Какие смартфоны скупают россияне этим летом (список)

Из материалов закупки следует, что смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях сотовой связи четвертого поколения (4G). Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор должен быть восьмиядерным. Также смартфон должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Гаджеты должны поставить до 31 декабря этого года.

Realme — это китайский производитель смартфонов, умных часов, наушников и т. д., основанный в 2018 году Скаем Ли.

По оценке IDC, во втором квартале на Realme приходилось 4,8% от общего числа поставленных в Россию смартфонов. По этому показателю производитель уступал Xiaomi (32,8%), Samsung (28,3%) и Apple (13,8%).

Сама Realme сообщала со ссылкой на данные исследовательской компании Canalys, что является наиболее быстрорастущим брендом на российском рынке, зафиксировав рост продаж за семь кварталов на 5113%.

По словам представителя «М. Видео-Эльдорадо», по итогам шести месяцев по количеству проданных смартфонов Realme занимала пятое место на российском рынке после Samsung, Xiaomi, Apple и Honor. По выручке Realme также была пятой, а лидером рынка была Apple.

В 2016 году Госдума закупала 500 смартфонов Alcatel OT5019D PIXI 3 LTE Dual sim на сумму 2,6 млн руб. Тогда тендер выиграла компания МТС.

Новость
Почти вдвое. В России рухнули цены на топовых «китайцев»

«Смартфон получала, но практически не использовала. Он был в руках помощника, использовался для рабочих вопросов. Для личных целей у меня есть свой телефон», — сообщила РБК депутат Госдумы предыдущего, VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова. По ее словам, после завершения срока смартфоны возвращаются обратно. «Сейчас эти смартфоны мы сдаем», — сказала она. По словам заместителя председателя комитета ГД по международным делам Алексея Чепы, он не пользовался телефоном Alcatel, его могли использовать помощники. «У меня есть личный телефон, по всем вопросам я использую только его», — сообщил он РБК. Еще один депутат Госдумы VII созыва Константин Затулин заявил, что также не использовал служебный смартфон Alcatel. «Я пользуюсь своими собственными аппаратами. И служебным транспортом я тоже не пользуюсь, только своим», — добавил он.

Почему выбрали китайский аппарат

Realme C21 имеет модуль NFC, позволяющий бесконтактно передавать информацию другим смартфонам и создать виртуальную банковскую карту, с помощью которой можно оплачивать покупки в магазинах через телефон; слот для двух сим-карт и отдельный для microSD; аккумуляторную батарею на 5 000 мА·ч и функцию быстрой зарядки; IPS экран размером 6,5 дюйма; три камеры разрешением 13 Мп. В розничной продаже цена устройства выше, чем та, по которой его приобрела Госдума. Например, на сайте «Эльдорадо» его стоимость составляет 10 999 ₽

Еще в 2016 году правительство приняло постановление, согласно которому руководители федеральных госорганов могут приобретать за счет бюджета смартфоны не дороже 15 тыс. руб., а их помощники — не дороже 10 тыс. руб.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, госаппарат постепенно будет переходить на систему Android, поскольку продукция Apple более склонна ко взломам. «iPhone и ее iOS уязвимы к удаленному взлому, к выгрузке всех имеющихся на смартфоне данных. Это публично обсуждалось, Apple даже была вынуждена выпускать так называемую заплатку, и подобных уязвимостей на этой платформе достаточно много», — пояснил Муртазин. При этом альтернатива в виде отечественного смартфона пока нереализуема, так как те гаджеты, которые есть, используются в узкоспециализированном применении и госслужащим не подойдут, добавил он.

 Умер актер из «Друзей»
Минздрав убрал «Арбидол» из рекомендаций по лечению COVID
В России зафиксирован новый всплеск заболеваемости коронавирусом
В России стартовали продажи iPhone 13
Старший гид рассказал о причинах ЧП с альпинистами на Эльбрусе
Астрономы изучили погоду на далекой необычной экзопланете
Уставший кот задремал у стены и стал мемом
Российский ученый поставил точку в споре о цвете Солнца
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Горячие темы на Авто
Почему патриоты не празднуют? Что их останавливает7 347
И вот возник вопрос. 336
сегодня мы узнаем точно как зимовать будем))) 201
С днём осеннего оавноденствия) 117
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Дети
Дочь Сергея Шойгу выписали из роддома: трогательные фото 17 сентября Ксения Шойгу впервые стала мамой
Леди
Табаков впервые появился на публике с новой возлюбленной По данным прессы, пара не скрывала чувств
Дом
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
7 ярких цветов, которые стоит применить в ванной
5 зданий будущего на воде: концепция этих проектов поражает
6 самых крутых приемов в интерьере
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь