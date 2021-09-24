В России введут контроль за производством воды от скважины до прилавка

С 1 декабря 2021 года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», оператором которой является ЦРПТ. С 1 марта 2022 года в обязательном порядке будут маркировать все остальные категории питьевой воды. Но этот контроль распространяется только на уже готовую упакованную продукцию.
Непосредственно добычу питьевой воды из скважин, которую лицензируют Роснедра, маркировка не затрагивает. Этот пробел и восполнит создаваемая система, своего рода аналог действующей для алкогольного рынка Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).
Единая система позволит соединить сведения о добыче природной воды с информацией о произведенном и упакованном товаре и прослеживать ее на всех этапах от скважины до потребителя, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Покупатель благодаря новой системе получит возможность получить достоверные данные о происхождении воды в каждой конкретной бутылке — сейчас таких цифровых инструментов, по словам чиновника, нет.
Сбором данных будет заниматься ЦРПТ. Он будет агрегировать информацию из систем Роснедр и Росгеофонда в своей системе мониторинга за оборотом маркированных товаров. Единая система будет контролировать добычу и производство природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральных столовых, лечебно-столовых и лечебных вод, уточнил представитель ЦРПТ.
Производитель упакованной воды будет обязан при вводе товара в оборот указать, из какой скважины и по каким документам получена природная вода. Это позволит определить, использовались ли посторонние источники при производстве вод. Если объемы произведенной воды будут превышать объемы добычи из указанных производителем скважин, это станет основанием для проверки, пояснил представитель ЦРПТ.
Много ли на рынке фальсификата
О проблеме фальсификации упакованной воды власти говорят уже несколько лет. В 2018 году компания «Холдинг Аква», производитель «Ессентуков», просила главу Минпромторга Дениса Мантурова в качестве эксперимента ввести маркировку минеральной воды, ссылаясь на катастрофически возросшую долю контрафакта на рынке. Идею ввести маркировку поддерживали Роспотребнадзор и Совет Федерации: до 80% минеральной воды на рынке — контрафакт, заявляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В 2018—2019 годах доля незаконного оборота на рынке питьевой и минеральной воды составляла 29−39%, приводит Евтухов данные НИУ ВШЭ.
Сейчас объем теневого рынка воды в России, по данным Федеральной налоговой службы, которые привел представитель ЦРПТ, оценивается в 30%. При полном обелении рынка годовая выручка легальных производителей может увеличиться на 22 млрд руб., прибыль — более чем на 4 млрд, а налоговые поступления возрастут на 2 млрд руб. в год.
В Союзе производителей напитков, члены которого выпускают около 70% питьевой воды и соков в России, долю незаконного оборота посчитали завышенной, ссылаясь на то, что результаты проверки Роспотребнадзора выявили на рынке всего 1,6% воды, не соответствующей требованиям.
Помогают ли системы контроля выявить фальсификат
В России уже есть примеры интеграции информационных систем маркировки и государственных ведомств — Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и других ведомств, напомнил Евтухов.
Отследить, из какого сырья сделана готовая молочная и животноводческая продукция, стало возможно после того, как в системе «Честный знак» стали доступны ветеринарные сертификаты на молочную и другую сельскохозяйственную продукцию из информационной системы Россельхознадзора «Меркурий».
В этом году данные электронных сертификатов позволили выявить признаки фальсификации у половины консервов из сайры в магазинах после жалобы компании-производителя из Приморья.
Что говорят производители
«Холдинг Аква», производитель «Ессентуков», инициативы Минпромторга, Роснедр и ЦРПТ по созданию системы контроля от скважины до прилавка поддерживает, сообщили РБК в пресс-службе компании. Это, считают в «Холдинге Аква», позволит решить проблему с недобросовестными производителями, которые, в частности, под видом «Ессентуков № 4» и «Ессентуков № 17» пытаются продавать воду с других месторождений, используя похожий дизайн упаковки на курортно-лечебную тематику и торговые марки в сочетании с цифрами 4 и 17. До потребителя крайне важно донести информацию о продукте, чтобы он знал, из какого источника взята эта вода, подчеркнул представитель «Холдинга Аква».
Представители российских офисов PepsiCo и Coca-Cola, производителей, соответственно, Aqua Minerale и Bon Aqua, от комментариев отказались. РБК направил запросы в IDS Borjomi, производителю Borjomi и «Святого источника», и в Союз производителей безалкогольных напитков.
Запуск новой системы маркировки приведет к значительным расходам со стороны бизнеса, включая закупку оборудования и необходимых запчастей, плату за генерацию кодов и ежемесячную стоимость эксплуатации, отметил представитель «Холдинга Аква», добавив, что государством разработаны различные меры поддержки.
Во время загрузки произошла ошибка.