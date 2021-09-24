Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 сентябряЗарождение футбола, первый "штопор" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
8Взрыв газа в Ногинске
10Умер Жан-Поль Бельмондо
09:51 (мск), источник: РБК

В России введут контроль за производством воды от скважины до прилавка

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) намерены создать систему апробации воды от скважины до прилавка. О том, что стороны планируют подписать соответствующее соглашение о взаимодействии, сообщил представитель ЦРПТ.

Источник: РИА "Новости"

С 1 декабря 2021 года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», оператором которой является ЦРПТ. С 1 марта 2022 года в обязательном порядке будут маркировать все остальные категории питьевой воды. Но этот контроль распространяется только на уже готовую упакованную продукцию.

Непосредственно добычу питьевой воды из скважин, которую лицензируют Роснедра, маркировка не затрагивает. Этот пробел и восполнит создаваемая система, своего рода аналог действующей для алкогольного рынка Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

Читайте также
Ученый предрек российским регионам катастрофический дефицит воды

Единая система позволит соединить сведения о добыче природной воды с информацией о произведенном и упакованном товаре и прослеживать ее на всех этапах от скважины до потребителя, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Покупатель благодаря новой системе получит возможность получить достоверные данные о происхождении воды в каждой конкретной бутылке — сейчас таких цифровых инструментов, по словам чиновника, нет.

Сбором данных будет заниматься ЦРПТ. Он будет агрегировать информацию из систем Роснедр и Росгеофонда в своей системе мониторинга за оборотом маркированных товаров. Единая система будет контролировать добычу и производство природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральных столовых, лечебно-столовых и лечебных вод, уточнил представитель ЦРПТ.

Производитель упакованной воды будет обязан при вводе товара в оборот указать, из какой скважины и по каким документам получена природная вода. Это позволит определить, использовались ли посторонние источники при производстве вод. Если объемы произведенной воды будут превышать объемы добычи из указанных производителем скважин, это станет основанием для проверки, пояснил представитель ЦРПТ.

Много ли на рынке фальсификата

О проблеме фальсификации упакованной воды власти говорят уже несколько лет. В 2018 году компания «Холдинг Аква», производитель «Ессентуков», просила главу Минпромторга Дениса Мантурова в качестве эксперимента ввести маркировку минеральной воды, ссылаясь на катастрофически возросшую долю контрафакта на рынке. Идею ввести маркировку поддерживали Роспотребнадзор и Совет Федерации: до 80% минеральной воды на рынке — контрафакт, заявляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В 2018—2019 годах доля незаконного оборота на рынке питьевой и минеральной воды составляла 29−39%, приводит Евтухов данные НИУ ВШЭ.

Сейчас объем теневого рынка воды в России, по данным Федеральной налоговой службы, которые привел представитель ЦРПТ, оценивается в 30%. При полном обелении рынка годовая выручка легальных производителей может увеличиться на 22 млрд руб., прибыль — более чем на 4 млрд, а налоговые поступления возрастут на 2 млрд руб. в год.

Читайте также
Роскачество представило список самых некачественных товаров

В Союзе производителей напитков, члены которого выпускают около 70% питьевой воды и соков в России, долю незаконного оборота посчитали завышенной, ссылаясь на то, что результаты проверки Роспотребнадзора выявили на рынке всего 1,6% воды, не соответствующей требованиям.

Помогают ли системы контроля выявить фальсификат

В России уже есть примеры интеграции информационных систем маркировки и государственных ведомств — Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и других ведомств, напомнил Евтухов.

Отследить, из какого сырья сделана готовая молочная и животноводческая продукция, стало возможно после того, как в системе «Честный знак» стали доступны ветеринарные сертификаты на молочную и другую сельскохозяйственную продукцию из информационной системы Россельхознадзора «Меркурий».

В этом году данные электронных сертификатов позволили выявить признаки фальсификации у половины консервов из сайры в магазинах после жалобы компании-производителя из Приморья.

Что говорят производители

«Холдинг Аква», производитель «Ессентуков», инициативы Минпромторга, Роснедр и ЦРПТ по созданию системы контроля от скважины до прилавка поддерживает, сообщили РБК в пресс-службе компании. Это, считают в «Холдинге Аква», позволит решить проблему с недобросовестными производителями, которые, в частности, под видом «Ессентуков № 4» и «Ессентуков № 17» пытаются продавать воду с других месторождений, используя похожий дизайн упаковки на курортно-лечебную тематику и торговые марки в сочетании с цифрами 4 и 17. До потребителя крайне важно донести информацию о продукте, чтобы он знал, из какого источника взята эта вода, подчеркнул представитель «Холдинга Аква».

Читайте также
Ученые заявили о поразившем Байкал загрязнении

Представители российских офисов PepsiCo и Coca-Cola, производителей, соответственно, Aqua Minerale и Bon Aqua, от комментариев отказались. РБК направил запросы в IDS Borjomi, производителю Borjomi и «Святого источника», и в Союз производителей безалкогольных напитков.

Запуск новой системы маркировки приведет к значительным расходам со стороны бизнеса, включая закупку оборудования и необходимых запчастей, плату за генерацию кодов и ежемесячную стоимость эксплуатации, отметил представитель «Холдинга Аква», добавив, что государством разработаны различные меры поддержки.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер актер из «Друзей»
Минздрав убрал «Арбидол» из рекомендаций по лечению COVID
В России зафиксирован новый всплеск заболеваемости коронавирусом
В России стартовали продажи iPhone 13
Старший гид рассказал о причинах ЧП с альпинистами на Эльбрусе
Для депутатов закупили китайские смартфоны на 4,3 млн рублей
Астрономы изучили погоду на далекой необычной экзопланете
Уставший кот задремал у стены и стал мемом
Российский ученый поставил точку в споре о цвете Солнца
Здоровье
«Унитазные зубы»: звезды с неестественно белыми накладками Что придет на смену винирам?
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Авто
В России создали автомобиль для приема экзаменов на права Машина сможет сама ставить оценку водителю, чтобы исключить субъективный подход автоинспектора
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Популярные темы на «Детях»
Большое охлаждение в отношениях с дочерью 693
Забавные картинки 279
Американская «Салтычиха» 198
День не задался. 160
Леди
Табаков впервые появился на публике с новой возлюбленной По данным прессы, пара не скрывала чувств
Дом
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
7 ярких цветов, которые стоит применить в ванной
5 зданий будущего на воде: концепция этих проектов поражает
6 самых крутых приемов в интерьере
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь