«Газпром экспорт» назвал абсурдными обвинения о недопоставках газа в Европу

По данным из статьи Комлева, Европа увеличила импорт трубопроводного газа в первом полугодии 2021 года на 31,5 млрд куб. м или на 33%. При этом отборы российского газа увеличились на 17,2 млрд куб м или на 22%.
«Поставки трубопроводного газа “Газпромом” происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей», — пишет Комлев. В качестве основных потребителей он назвал Германию, Турцию и Италию.
Добыча «Газпрома» к концу июля, по предварительным данным, достигла 298,2 млрд куб. м газа, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, указывает он. «При этом экспорт газа компании вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 млрд куб. м. Эти данные доказывают абсурдность обвинений “Газпрома” в недопоставках», — заключил Комлев.
Так, Германия нарастила экспорт российского газа в первом полугодии 2021 года почти на 44% год к году, до 28,9 млрд куб. м, Турция — более чем в три раза — до 14,6 млрд куб. м, Италия — на 14%, до 11,4 млрд куб м.
Влияние погоды на объемы потребления газа в Европе являются «могущественным и непредсказуемым» фактором, отметил Комлев. «Фактическое потребление газа в первом полугодии 2021 года увеличилось почти на 39 млрд куб. м, до 316 млрд куб. м. При этом вклад погодного фактора составил +6,3 млрд куб. м. В первом полугодии 2020 года негативное влияние этого фактора выразилось в сокращении спроса на 15,9 млрд куб. м. Таким образом, влияние погодного фактора год к году было доминирующим», — указывает Комлев.
Он напомнил, что в 2020 году погода «играла» исключительно на стороне покупателя.
«В 2021 году ситуация изменилась на противоположную. Погода “сработала” в интересах продавцов», — отметил он.
Погодный индекс по Европе в первой половине 2021 года был в целом выше как климатической нормы, так и уровня прошлого года — 102,9% против 90,1% в первой половине 2020 года, приводит статистику Комлев. Этот индекс в первом квартале 2020 года имел минимальные значения и только во втором квартале приблизился к средним показателям 2010−2020 годов. В первом квартале 2021 года погодный индекс был близок к норме, но уже во втором квартале года значительно превышал ее, установив новый максимум в апреле и мае, напомнил глава управления «Газпром экспорта».
Ранее источник ТАСС сообщал, что группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия «Газпрома», которые якобы привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня.
Поставки СПГ из США в Европу
Надежды стран Европы на то, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США будут стабильными, не оправдываются уже второй год подряд из-за привлекательной цены на рынке Азии для американского СПГ, считает Комлев.
«Надежды европейцев на стабильные поставки СПГ из США не оправдывают себя уже второй год подряд. В прошлом году низкая европейская цена сделала эти поставки невыгодными, в этом году она уже покрывала издержки, но была менее привлекательной, чем азиатская», — сказал он.
Комлев при этом отменил, что в первом полугодии 2021 года поставки СПГ из США достигли рекордного уровня и выросли на 38,3%, но не за счет Европы, а за счет Китая, Японии и Бразилии. При этом существенное снижение поставок наблюдалось в странах Европы, таких как Бельгия, Италия, Испания и Турция.
По словам Комлева, европейский рынок газа в первом полугодии 2021 года столкнулся с оттоком сжиженного природного газа на рынки АТР и Южной Америки, его доля в импорте упала с 41,5% до 31%. «В структуре импорта по итогам января — июня 2021 года доля СПГ значительно снизилась — с 41,5% за шесть месяцев 2020 года до 31% в первом полугодии 2021 года, что было обусловлено переориентацией потоков сжиженного газа из Европы в АТР и Латинскую Америку», — отметил он.
Комлев добавил, что в абсолютном выражении поставки СПГ за этот период сократились на 10,74 млрд куб. м (или на 15,9%).
Во время загрузки произошла ошибка.