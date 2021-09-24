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11:44 (мск), источник: Forbes

Нефть Brent подорожала до максимума за 2,5 месяца

Нефть Brent утром в пятницу поднялась выше отметки в $77,7 за баррель. Это максимум за 2,5 месяца. На закрытии торгов нефть не стоила так дорого с октября 2018 года. Goldman Sachs не исключил роста цен до $90 за баррель в случае холодной зимы.

ЦБ: $ 72.7245   -0.16 € 85.2040   -0.28 ММВБ: $ 72.9525   +0.11 € 85.6175   +0.11
Источник: AP 2021

Контракты на поставку нефти Brent с исполнением в ноябре утром 24 сентября дорожали на пике (по состоянию на 10:55 мск) до $77,73 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи. Bloomberg утверждает, что на максимуме нефть стоила $77,84 за баррель.

Это самая высокая цена на нефть Brent за два с половиной месяца.

6 июля на пике фьючерсы на Brent стоили $77,83 за баррель, следует из статистики на сайте биржи Nasdaq. На закрытии торгов нефть не поднималась так высоко почти три года — 22 октября 2018-го нефть закончила торговый день на отметке $79,83 за баррель, показывают данные на сайте Nasdaq. По данным Bloomberg, контракты на поставку нефти Brent стоили так дорого на закрытии в последний раз также в третьей декаде октября 2018 года.

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По состоянию на 10:55 мск 24 сентября фьючерсы на Brent дорожали на 0,29%, до $77,47 за баррель, показывает статистика Межконтинентальной биржи. Нефть дорожает четвертый день подряд, отметил Reuters. Накануне торги Brent завершились на наибольшей стоимости с октября 2018 года, добавило агентство. Американская нефть WTI поднялась до $73,36 за баррель — самый высокий уровень с начала августа, сообщил Reuters. Цены на нефть на короткий срок упали в пятницу после первой продажи Китаем части государственных запасов. По словам источников Reuters, принадлежащая государству нефтяная компания PetroChina и частное химическое предприятие Hengli Petrochemical купили около 4,43 млн баррелей.

Запасы нефтехранилищ сократились в Европе и США, несмотря на увеличение поставок странами ОПЕК и Россией, написал Bloomberg. Ожидается увеличение спроса на нефтепродукты для генерации энергии из-за удорожания газа в преддверии зимы в северном полушарии, отметило агентство. Потребление нефти может вырасти еще на 370 000 баррелей в день, если цены на природный газ останутся на высоком уровне на протяжении долгого времени, процитировал Bloomberg заявление ОПЕК.

Goldman Sachs не исключает, что нефть подорожает до $90 за баррель, если зима окажется холоднее, чем обычно, добавило агентство.

Рубль по состоянию на 10:55 мск немного снижался к доллару и евро, показывает статистика Московской биржи. Доллар дорожал на 12 копеек, почти до 73 рублей, евро прибавлял 14 копеек, до 85,65 рубля. Индекс Мосбиржи падал на 0,33%, индекс РТС — на 0,54%.

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Ринат Таиров

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