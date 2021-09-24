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14:24 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦБ Китая пообещал прекратить торговлю криптовалютой в стране

Народный банк Китая (аналог ЦБ) назвал незаконной всю деятельность, связанную с криптовалютами, и пообещал принять жесткие меры по пресечению торговли ими, пишет Reuters.

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Источник: Reuters

Народный банк Китая (НБК) 24 сентября заявил, что криптовалюты не должны циркулировать на рынках наравне с традиционными валютами и что иностранным биржам отныне запрещено предоставлять услуги материковым инвесторам. В разделе ответов на вопросы на своем официальном сайте НБК указал, что услуги по торговле, сопоставлению заказов (сопоставление заявок на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке), выпуску токенов и деривативов (договоров о будущей цене) для криптовалют строго запрещены.

Центробанк предупредил, что запретит финансовым учреждениям, платежным системам и интернет-фирмам содействовать торговле криптовалютой, а также усилит мониторинг рисков, связанных с этой деятельностью.
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Правительство будет «решительно пресекать спекуляции виртуальной валютой и связанную с ними финансовую деятельность и неправомерное поведение, чтобы защитить собственность людей и поддержать экономический, финансовый и социальный порядок», говорится в заявлении НБК.

После распространения этой информации в СМИ 24 сентября биткоин упал почти на 3,7 процента. На момент написания новости его цена составила 42 090,91 доллара. Другие криптовалюты тоже рухнули — стоимость Ethereum снизилась на 7,3 процента до 2 844,02 доллара.

Национальная комиссия Китая по развитию и реформам в мае заявила, что начинает общенациональную борьбу с майнингом криптовалют (энергоемким процессом проверки транзакции и создания новых денежных единиц). Это привело к резкому падению вычислительной мощности сети биткоинов в мире, поскольку многие майнеры отключили свое оборудование.

Во время загрузки произошла ошибка.
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