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16:25 (мск), источник: РБК

В турецких томатах нашли вирус морщинистости после слов Эрдогана о Крыме

Россельхознадзор обнаружил во фруктах из Турции бурую монилиозную гниль (Moniliniafructicola), а в помидорах — вирус коричневой морщинистости, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Источник: Reuters

Поставки овощей и фруктов представители Россельхознадзора обсудили с сотрудниками министерства сельского и лесного хозяйства Турции на видеоконференции 23 сентября. Российская сторона попросила усилить фитосанитарный контроль за поставляемой продукцией и напомнила, что обнаруженный в турецких помидорах вирус коричневой морщинистости является карантинным для России заболеванием.

Россельхознадзор сообщил, что по-прежнему фиксирует в овощах и фруктах из Турции повышенный уровень пестицидов. По данным ведомства, за 2021 год было выявлено 79 случаев «превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов» во ввозимой продукции.

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Представители Россельхознадзора также сообщили о намерении усилить контроль за ГМО-продукцией и изучить законодательство Турции, связанное с выращиванием генно-модифицированных растений.

Представители Турции в ответ сообщили, что «внимательно относятся к выполнению российских требований при экспорте» и сделают все, чтобы не допускать экспорта в Россию опасной продукции.

Сообщения о зараженных турецких помидорах появились за несколько дней до встречи лидеров России и Турции. Ожидается, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 29 сентября. Турецкий президент заявлял, что темой переговоров станут ситуация в Сирии и двусторонние отношения, а по итогам встречи будут приняты «важные решения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт встречи и сообщил, что помимо перечисленного лидеры обсудят и «другие региональные конфликты». Издание Daily Sabah со ссылкой собственный источник сообщало, что главной темой переговоров должны стать нарушения соглашения о перемирии в Идлибе, которое было подписано Путиным и Эрдоганом в марте 2020 года.

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Эрдоган вновь выступил за сохранение территориальной целостности Украины

Ранее, 22 сентября, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает «аннексию Крыма». Перед этим, 20 сентября, МИД Турции заявил, что не признает итоги выборов в Госдуму, которые прошли в Крыму, так как Анкара считает незаконным присоединение полуострова к России. В МИД подчеркнули, что выборы на территории полуострова, прошедшие 17—19 сентября не имеют для Турции юридической силы.

Кремль назвал неприемлемой позицию Турции по выборам в Крыму, российский МИД пообещал сделать соответствующие выводы.

Крым стал частью России после референдума в 2014 году. За присоединение к России выступили 96% принявших участие в голосовании местных жителей. Украина и большинство западных стран не признали итогов референдума и заявили об аннексии Крыма. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

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