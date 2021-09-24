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16:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Последнее китайское предупреждение биткоину. Компартия окончательно запретила криптовалюты

Китай, давно запретивший криптовалюту в стране, перешел в наступление на последние лазейки, оставлявшие китайцам возможность торговать биткоином на зарубежных площадках. Власти пригрозили найти и обезвредить все приложения, биржи, компании и людей, которые помогают жителям страны обходить официальные запреты.

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Источник: GETTY IMAGES

После нескольких безуспешных попыток ограничить обращение и майнинг биткоина коммунистические власти Китая в мае 2021 года фактически запретили операции с криптовалютами в стране. На этот раз они выпустили последнее предупреждение.

«Решительно пресекать популяризацию виртуальной валюты, жестко подавлять незаконную финансовую активность и преступность, защищать собственность граждан и всеми силами поддерживать экономический и финансовый порядок и социальную стабильность», — объяснил цель нововведений Народный банк Китая.

Компартия считает децентрализованные средства электронных платежей угрозой национальной безопасности и средством отмывания денег.

Единственной криптовалютой в стране должен стать цифровой юань, запуск которого планируется к Зимней олимпиаде 2022 года. Операции с ним будут прозрачны для властей, в отличие от расчетов коинами.
На майнинг криптовалюты уходит много электроэнергии | Источник: GETTY IMAGES
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Новые запреты распространяются на все операции резидентов Китая с криптовалютой по всему миру, и объявляют вне закона любые попытки предоставить им доступ к торговле биткоином и другими виртуальными деньгами.

Запрет — очередной виток широкой кампании китайской компартии, направленной на усиление власти и закручивание гаек в стране на фоне торможения экономики, расслоения в обществе и приближения ХХ съезда, на котором коммунистический председатель Си Цзиньпин, как ожидается, будет выдвинут на беспрецедентный третий пятилетний срок.

Но Китай не единственная страна, недовольная ростом популярности криптовалют. Запад спешит впрыгнуть в уходящий поезд и предложить альтернативу, чтобы не упустить контроль за денежно-кредитной политикой и финансовой стабильностью, к которому он привык за послевоенные десятилетия.

Европейский центробанк готовит цифровой евро, а минфин и ФРС США, печатающие доллары, в ближайшие недели должны опубликовать отчет об угрозах криптовалют, на основе которого, как ожидается, власти крупнейшей мировой экономики начнут ужесточать регулирование этого рынка.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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