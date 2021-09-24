Арестованного в США зампреда правления НОВАТЭКа освободили под залог

Ранее с ходатайством об установлении залога для Джитвэя обратились прокуроры. Кроме того, в качестве условий возможного освобождения из-под стражи они указали наличие не менее двух поручителей, а также отслеживание местонахождения топ-менеджера НОВАТЭКа с помощью электронного браслета.
Как постановил мировой судья Дуглас Фрейзер, Джитвэй будет помещен под домашний арест. Суд обязал его сдать паспорт и носить GPS-трекер.
ТАСС и «РИА Новости» передают со ссылкой на материалы суда, что 30 сентября пройдет следующее заседание для «установления дальнейшего статуса условий освобождения».
Минюст США объявил об аресте топ-менеджера НОВАТЭКа 23 сентября. По данным ведомства, с 2005 по 2016 год Джитвэй через офшоры скрывал принадлежащие ему активы, чтобы избежать налогов.
По версии следствия, чтобы не декларировать свои активы, Джитвэй указывал в качестве бенефициара свою тогдашнюю жену, гражданку России. На пике общая стоимость активов доходила до $93 млн, считают власти.
Джитвэй не признал вину. Он начал работать в НОВАТЭке в 2003 году, заняв должность главного финансового директора. Пять лет спустя он стал членом правления компании, а в июле 2010-го — зампредом правления. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Джитвэю российского гражданства.
На фоне новостей об аресте Джитвэя акции НОВАТЭКа в начале торгов 24 сентября упали на 4,14%, до 1791,6 за бумагу. Позже падение замедлилось до 1,6%.
В компании заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего. Там указали, что арест Джитвэя не повлияет на деятельность НОВАТЭКа.