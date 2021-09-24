Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 сентябряЗарождение футбола, первый "штопор" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12День знаний в России
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
19:57 (мск), источник: РБК

Арестованного в США зампреда правления НОВАТЭКа освободили под залог

Заместитель председателя правления НОВАТЭКа Марк Джитвэй, которого накануне арестовали в США по обвинению в сокрытии активов в целях неуплаты налогов, освобожден под залог в $80 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: Reuters

Ранее с ходатайством об установлении залога для Джитвэя обратились прокуроры. Кроме того, в качестве условий возможного освобождения из-под стражи они указали наличие не менее двух поручителей, а также отслеживание местонахождения топ-менеджера НОВАТЭКа с помощью электронного браслета.

Как постановил мировой судья Дуглас Фрейзер, Джитвэй будет помещен под домашний арест. Суд обязал его сдать паспорт и носить GPS-трекер.

ТАСС и «РИА Новости» передают со ссылкой на материалы суда, что 30 сентября пройдет следующее заседание для «установления дальнейшего статуса условий освобождения».

Читайте также
В Саудовской Аравии арестовали 282 чиновника за коррупцию

Минюст США объявил об аресте топ-менеджера НОВАТЭКа 23 сентября. По данным ведомства, с 2005 по 2016 год Джитвэй через офшоры скрывал принадлежащие ему активы, чтобы избежать налогов.

По версии следствия, чтобы не декларировать свои активы, Джитвэй указывал в качестве бенефициара свою тогдашнюю жену, гражданку России. На пике общая стоимость активов доходила до $93 млн, считают власти.

Джитвэй не признал вину. Он начал работать в НОВАТЭке в 2003 году, заняв должность главного финансового директора. Пять лет спустя он стал членом правления компании, а в июле 2010-го — зампредом правления. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Джитвэю российского гражданства.

На фоне новостей об аресте Джитвэя акции НОВАТЭКа в начале торгов 24 сентября упали на 4,14%, до 1791,6 за бумагу. Позже падение замедлилось до 1,6%.

В компании заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего. Там указали, что арест Джитвэя не повлияет на деятельность НОВАТЭКа.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер актер из «Друзей»
Минздрав убрал «Арбидол» из рекомендаций по лечению COVID
Талибы намерены вернуть в Афганистане смертные казни
Шарапова назвала причину ненависти со стороны Серены Уильямс
В турецких томатах нашли вирус после слов Эрдогана о Крыме
Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание
12-летний голландец через суд отстоял право на прививку от COVID
Галицкий о болезни: На мне история «Краснодара» не заканчивается
Пилот «Формулы-1» сбил механика на Гран-при России (видео)
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
США готовятся к войне против России
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Авто
В Калининграде будут собирать электрокары за 1,5 млн рублей Производство автомобилей на электрической тяге должно стартовать через два года
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Дети
Беременную Нюшу ограбили в Испании Певица пожаловалась, что из автомобиля были украдены все вещи и документы
Леди
Табаков впервые появился на публике с новой возлюбленной По данным прессы, пара не скрывала чувств
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь