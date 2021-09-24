Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 сентябряЗарождение футбола, первый "штопор" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
17Drone Photo Awards 2021
21:37 (мск), источник: ТАСС

Эксперты: США могут столкнуться с дефолтом по долговым обязательствам в середине октября

США никогда не объявляли дефолт по своим долгам, и эксперты говорят, что это может привести к катастрофическим последствиям.

Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу в период между 15 октября и 4 ноября, если Конгресс не поднимет потолок госдолга. Такие оценки приводят в пятницу эксперты придерживающегося центристских взглядов вашингтонского Центра двухпартийной политики по итогам проведенного анализа.

Ранее специалисты ожидали, что, скорее всего, где-то между серединой октября и серединой ноября наступит день, когда у Министерства финансов США закончатся деньги для выполнения долговых обязательств страны. США никогда не объявляли дефолт по своим долгам, и эксперты говорят, что это может привести к катастрофическим последствиям.

Читайте также
Последнее китайское предупреждение биткоину. Компартия окончательно запретила криптовалюты

«Как поступит Минфин в такой ситуации, неизвестно. Мы никогда не были в этой [ситуации] раньше, — отметил директор центра по экономической политике Шай Акабас. — Что мы точно знаем, так это то, что риски будут значительными, а затраты потенциально чрезвычайно высокими».

В настоящее время Минфин США использует так называемые чрезвычайные меры, чтобы страна могла выполнять свои долговые обязательства.

Как поясняют эксперты, повышение или приостановка лимита задолженности не влияет напрямую на размер госдолга. Вместо этого он позволяет Минфину занимать больше денег для оплаты расходов, уже утвержденных ранее исполнительной и законодательной властями страны. Если ведомство не сможет занимать больше денег после того, как исчерпает все свои возможности, поясняет Акабас, оно столкнется с целым рядом крайне рискованных и потенциально неэффективных вариантов, чтобы ослабить последствия кризиса.

Судебные иски

Он добавил, что Минфин будет не в состоянии выплатить примерно 40% платежей, которые подлежат погашению после даты объявления дефолта, и будет вынужден отдавать приоритет одним долгам перед другими. «Когда это распространится на всю экономику [страны], и если это будет продолжаться достаточно долго, то может привести к судебным искам людей, утверждающих, что одни получают деньги раньше других», — отметил эксперт.

В понедельник Сенат Конгресса США должен провести голосование по одобренному Палатой представителей законопроекту, который повысит лимит задолженности.

Однако имеющие меньшинство сенаторы-республиканцы пообещали принять все возможные меры, чтобы заблокировать данную инициативу.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что промедление в том, что касается повышения потолка американского госдолга, «может нанести непоправимый ущерб американской экономике и мировым финансовым рынкам». В свою очередь Белый дом ожидает, что Конгресс США поднимет потолок государственного долга или же приостановит лимит заимствований, чтобы не допустить дефолта.

Потолок не позволяет Минфину выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга, либо определенной даты. Этот уровень достиг 22 трлн долларов в августе 2019 года, и рост госдолга был приостановлен до конца июля 2021 года. Новый лимит задолженности включает дополнительные заимствования Вашингтона с лета 2019 года. Бюджетное управление Конгресса в июле подсчитало, что новый лимит, скорее всего, должен составить чуть больше $28,5 трлн. По подсчетам экспертов, реальный уровень госдолга находится примерно на этом уровне.

О потолке госдолга

Потолок госдолга США был заморожен Конгрессом до 31 июля. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины. Ранее Йеллен не раз предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.

Ранее республиканцы заявили, что не поддержат повышение потолка госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся сократить расходы или принять другие меры по сокращению госдолга.

Нынешние долговые проблемы США — наследие острого финансово-экономического кризиса 2007−2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами. В 2019 году Конгресс приостановил лимит заимствований, или потолок долга, до 31 июля 2021 года. Эксперты предупреждают, что потенциальный дефолт может спровоцировать мировой финансовый кризис, учитывая, что большая часть мировой торговли опирается на американский доллар.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
В турецких томатах нашли вирус после слов Эрдогана о Крыме
Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание
Шарапова назвала причину ненависти со стороны Серены Уильямс
Сестра Ким Чен Ына назвала условия прекращения войны КНДР с Югом
Астрономы узнали размеры летящей к Солнцу кометы-гиганта
Пилот «Формулы-1» сбил механика на Гран-при России (видео)
Здоровье
Гинцбург заявил, что человечество не выдержит второй пандемии Нужен план по преодолению подобных кризисов.
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Горячие темы на Авто
Почему патриоты не празднуют? Что их останавливает7 378
И вот возник вопрос. 336
сегодня мы узнаем точно как зимовать будем))) 201
С днём осеннего оавноденствия) 117
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Дети
Беременную Нюшу ограбили в Испании Певица пожаловалась, что из автомобиля были украдены все вещи и документы
Леди
Табаков впервые появился на публике с новой возлюбленной По данным прессы, пара не скрывала чувств
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь