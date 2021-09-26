Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Некоторым россиянам спишут долги на 1,6 млрд Как корректировка условий нового механизма скажется на показателях дефолта физлиц.
Фоторепортажи
8Взрыв газа в Ногинске
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
07:00 (мск), источник: Московский комсомолец

В октябре бюджетников ждет повышение зарплаты: кому и на сколько

Средний рост — 4 процента.

Источник: Reuters

С 1 октября стартует индексация зарплаты сотрудникам бюджетных организаций. Правда, коснется это не всех бюджетников, а лишь тех из них, кто не попадает под действие майских указов президента РФ. Причем размер индексации будет различаться для отдельных категорий бюджетников — в зависимости от их профессии и региона проживания. Впрочем, в любом случае он не может быть ниже того уровня, что определен федеральным центром — 4%. В особенностях октябрьской индексации зарплат бюджетников «МК» разбирался с помощью экспертов.

Новость
Работодатели начали повышать премии: Кого ждут самые большие выплаты и сколько они составят

В Трудовом кодексе сказано, что обязанность работодателя повышать заработную плату работников в зависимости от уровня инфляции. В законе указано, что всем работникам бюджетных организаций заработная плата повышается на основании нормативно правовых актов. Соответственно, очередная индексация заработных плат для работников бюджетной сферы будет произведена с 1 октября.

Однако, грядущее повышение не затронет работников отраслей, перечисленных в майских указах президента РФ (среди них медработники, педагоги, воспитатели детских садов, учёные). Дело в том, что для этих категорий зарплаты индексируются с 1 января.

С 1 октября же заработные платы будут повышены у остальных трудящихся, работающих в бюджетной сфере, к примеру, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других категорий.

В среднем рост зарплат составит около 4%, однако этот показатель может разниться в зависимости от ситуации в регионе и профессии сотрудника: регионы могут самостоятельно определять размер надбавки, однако она не может быть ниже установленного на федеральном уровне.

Скажем, в Белгородской области планируется проиндексировать малооплачиваемым сотрудникам бюджетных организаций зарплаты на 20%.

Новость
В России начнут борьбу с «серой» занятостью

Также бюджетникам будут проиндексированы в обязательном порядке все доплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада. Например, доплаты за работу в неурочное время.

Мало того, в ряде регионов сотрудники определённых профессий (включая тех, что перечислены в майских указах) получат различные единоразовые выплаты. Так, в Калининградской области учителям начислят по 12 тысяч рублей, а остальным работникам сферы образования — по 6 тыс. В Тверской соответствующие выплаты для тех же категорий составят 10 тыс. и 5 тыс. рублей. А в Псковской области учителя и воспитатели получат по 2 500 рублей.

Зарплатные новшества второго месяца осени мы попросили прокомментировать экспертов — специалистов по экономическим и социальным вопросам.

Марк ГОЙХМАН, главный аналитик TeleTrade:

"Бюджетникам в России везёт. Занятость в государственной сфере означает не только стабильную зарплату, но и её столь же стабильную индексацию. Хотя данное преимущество можно признать определённой компенсацией за менее высокие заработки обычных сотрудников в госсекторе. В 1 полугодии 2021 года среднемесячная номинальная оплата в целом по стране составила 54 595 ₽, по данным Росстата. При этом, например, в отраслях с преобладающей бюджетной составляющей зарплаты таковы: административная деятельность — 38 534 ₽, госуправление — 53 066 ₽, образование — 45 219 ₽, здравоохранение — 49 430 ₽, культура, спорт, развлечения — 51 055 ₽ Ни в одном из указанных направлений заработки не дотягивают до среднего уровня.

Новость
Пришел, увидел, приступил: где легче всего найти работу

Соответственно, индексация в «бедных» отраслях — актуальный и необходимый шаг, который нужно только приветствовать. Однако, её размер — примерно 4% — серьёзно отстаёт от уровня инфляции, которую призван компенсировать. Рост цен в сентябре 2021-го приблизился к 7% в годовом исчислении, по предварительной оценке Минэкономразвития. Одним словом, про индексацию бюджетникам можно сказать так: хорошо, но мало!

Регионы теоретически могли бы дать «добавку от себя» к федерально установленной щедрости. Но лишь немногие могут сделать это, учитывая то, что территориальные бюджеты в большинстве случаев испытывают сложности с доходами, никак пока не отойдя от последствий ковидного кризиса".

Андрей ЛОБОДА, экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций:

«Бюджетники и муниципальные служащие теперь защищены от официальной инфляции, их зарплаты проиндексируют в среднем от 3,5% до 4,5% в зависимости от региона и сферы деятельности. Для ряда категорий работников прибавка составит в среднем 1000 — 1500 ₽ в месяц. Конечно, личную инфляцию с такой суммой победить сложно, но оказываемая социальная поддержка сегодня имеет стратегическое значение. Жаль, что за разогнавшуюся инфляцию расплачиваться приходится региональным властям и муниципалитетам, денег в их бюджетах традиционно меньше, чем в федеральных закромах. Производительность труда в России оставляет желать лучшего, она почти в три раза ниже, чем высокоразвитых странах Запада. В этом кроется и секрет низких доходов граждан. Все сливки по-прежнему будет снимать бизнес и государство. Власти регионов в результате индексации зарплат могут столкнуться с дефицитом местного бюджета, это грозит сокращениями рабочих мест».

Анна БОДРОВА, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

«Индексация заработных плат сотрудникам бюджетной сферы — это позитивный шаг. Инфляция в этом году самая высокая за несколько лет, к концу года она может составить до 7%. Вряд ли зарплаты бюджетникам поднимут на величину текущей инфляции, но несколько сгладить провал в доходах все же можно. Хотя надо отдавать себе отчет в том, что повышение на 4% — это чисто “косметический” ремонт зарплат, который существенным образом ситуацию с уровнем жизни не исправит.

Единоразовые выплаты, которые осуществят некоторые регионы для отдельных бюджетников — это также положительный момент. Нужно понимать, что все целевые деньги быстро окажутся в экономике и тем самым поддержат ее восстановление, потому что основная часть ВВП — это все же потребление и его следствие".

Дмитрий Докучаев

 Путин с Шойгу на отдыхе в тайге нашли лежку медведя
Названы не интересные мужчинам женщины по знакам зодиака
Власти Мали объяснили обращение к ЧВК «Вагнер»
Гидрометцентр сообщил о приходе золотой осени
МИД РФ о снятии санкций США: «весь лимит выбрала Украина»
Кремль показал кадры с отдыха Путина и Шойгу в Сибири
Украинский боксер стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе
В Шотландии валлаби сбежал из зоопарка и пришел в паб
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Авто
Самые угоняемые автомобили в России в 2021 году: фото Составлен рейтинг моделей, которые были наиболее востребованы угонщиков за первые 8 месяцев 2021 года
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Дети
Беременную Нюшу ограбили в Испании Певица пожаловалась, что из автомобиля были украдены все вещи и документы
Леди
56-летняя Безрукова в "пижаме" появилась на модном рауте (фото) В Москве прошла церемония вручения премии за вклад в развитие общества
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь