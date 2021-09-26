07:00 (мск), источник: Московский комсомолец
В октябре бюджетников ждет повышение зарплаты: кому и на сколько
Средний рост — 4 процента.
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С 1 октября стартует индексация зарплаты сотрудникам бюджетных организаций. Правда, коснется это не всех бюджетников, а лишь тех из них, кто не попадает под действие майских указов президента РФ. Причем размер индексации будет различаться для отдельных категорий бюджетников — в зависимости от их профессии и региона проживания. Впрочем, в любом случае он не может быть ниже того уровня, что определен федеральным центром — 4%. В особенностях октябрьской индексации зарплат бюджетников «МК» разбирался с помощью экспертов.
В Трудовом кодексе сказано, что обязанность работодателя повышать заработную плату работников в зависимости от уровня инфляции. В законе указано, что всем работникам бюджетных организаций заработная плата повышается на основании нормативно правовых актов. Соответственно, очередная индексация заработных плат для работников бюджетной сферы будет произведена с 1 октября.
Однако, грядущее повышение не затронет работников отраслей, перечисленных в майских указах президента РФ (среди них медработники, педагоги, воспитатели детских садов, учёные). Дело в том, что для этих категорий зарплаты индексируются с 1 января.
С 1 октября же заработные платы будут повышены у остальных трудящихся, работающих в бюджетной сфере, к примеру, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других категорий.
Скажем, в Белгородской области планируется проиндексировать малооплачиваемым сотрудникам бюджетных организаций зарплаты на 20%.
Также бюджетникам будут проиндексированы в обязательном порядке все доплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада. Например, доплаты за работу в неурочное время.
Мало того, в ряде регионов сотрудники определённых профессий (включая тех, что перечислены в майских указах) получат различные единоразовые выплаты. Так, в Калининградской области учителям начислят по 12 тысяч рублей, а остальным работникам сферы образования — по 6 тыс. В Тверской соответствующие выплаты для тех же категорий составят 10 тыс. и 5 тыс. рублей. А в Псковской области учителя и воспитатели получат по 2 500 рублей.
Зарплатные новшества второго месяца осени мы попросили прокомментировать экспертов — специалистов по экономическим и социальным вопросам.
Марк ГОЙХМАН, главный аналитик TeleTrade:
"Бюджетникам в России везёт. Занятость в государственной сфере означает не только стабильную зарплату, но и её столь же стабильную индексацию. Хотя данное преимущество можно признать определённой компенсацией за менее высокие заработки обычных сотрудников в госсекторе. В 1 полугодии 2021 года среднемесячная номинальная оплата в целом по стране составила 54 595 ₽, по данным Росстата. При этом, например, в отраслях с преобладающей бюджетной составляющей зарплаты таковы: административная деятельность — 38 534 ₽, госуправление — 53 066 ₽, образование — 45 219 ₽, здравоохранение — 49 430 ₽, культура, спорт, развлечения — 51 055 ₽ Ни в одном из указанных направлений заработки не дотягивают до среднего уровня.
Соответственно, индексация в «бедных» отраслях — актуальный и необходимый шаг, который нужно только приветствовать. Однако, её размер — примерно 4% — серьёзно отстаёт от уровня инфляции, которую призван компенсировать. Рост цен в сентябре 2021-го приблизился к 7% в годовом исчислении, по предварительной оценке Минэкономразвития. Одним словом, про индексацию бюджетникам можно сказать так: хорошо, но мало!
Регионы теоретически могли бы дать «добавку от себя» к федерально установленной щедрости. Но лишь немногие могут сделать это, учитывая то, что территориальные бюджеты в большинстве случаев испытывают сложности с доходами, никак пока не отойдя от последствий ковидного кризиса".
Андрей ЛОБОДА, экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций:
«Бюджетники и муниципальные служащие теперь защищены от официальной инфляции, их зарплаты проиндексируют в среднем от 3,5% до 4,5% в зависимости от региона и сферы деятельности. Для ряда категорий работников прибавка составит в среднем 1000 — 1500 ₽ в месяц. Конечно, личную инфляцию с такой суммой победить сложно, но оказываемая социальная поддержка сегодня имеет стратегическое значение. Жаль, что за разогнавшуюся инфляцию расплачиваться приходится региональным властям и муниципалитетам, денег в их бюджетах традиционно меньше, чем в федеральных закромах. Производительность труда в России оставляет желать лучшего, она почти в три раза ниже, чем высокоразвитых странах Запада. В этом кроется и секрет низких доходов граждан. Все сливки по-прежнему будет снимать бизнес и государство. Власти регионов в результате индексации зарплат могут столкнуться с дефицитом местного бюджета, это грозит сокращениями рабочих мест».
Анна БОДРОВА, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:
«Индексация заработных плат сотрудникам бюджетной сферы — это позитивный шаг. Инфляция в этом году самая высокая за несколько лет, к концу года она может составить до 7%. Вряд ли зарплаты бюджетникам поднимут на величину текущей инфляции, но несколько сгладить провал в доходах все же можно. Хотя надо отдавать себе отчет в том, что повышение на 4% — это чисто “косметический” ремонт зарплат, который существенным образом ситуацию с уровнем жизни не исправит.
Единоразовые выплаты, которые осуществят некоторые регионы для отдельных бюджетников — это также положительный момент. Нужно понимать, что все целевые деньги быстро окажутся в экономике и тем самым поддержат ее восстановление, потому что основная часть ВВП — это все же потребление и его следствие".
Дмитрий Докучаев