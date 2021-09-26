09:45 (мск), источник: Известия
Что имеем ― то храним: банки смогут отказаться от бумажных договоров
Чем опасен полный переход к электронному взаимодействию с кредитными организациями.
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Банки смогут полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами: сделать это позволит закон о цифровом архиве, работа над которым начнется в осеннюю сессию в Госдуме. Об этом «Известиям» рассказал депутат Анатолий Аксаков. В крупнейших банках сообщили, что уже переходят на безбумажный оборот по новым документам, что позволяет ускорить оказание услуг, сэкономить до 80% расходов и защитить десятки деревьев. При этом электронное взаимодействие открывает пространство и для мошенников, которые могут воспользоваться сложностью удаленной идентификации, опасаются эксперты.
В осеннюю сессию в Госдуме планируется начать работу над законопроектом о цифровом архиве, заявил «Известиям» депутат Анатолий Аксаков. Он пояснил, что инициатива позволит значительно снизить затраты банков, поскольку им не надо будет хранить большое количество бумаги, в том числе договоров. По закону кредитные организации обязаны хранить документы для предоставления, например, при проведении следственных действий или по судебным искам, напомнил депутат.
― Мы хотим принять закон, по которому вся информация будет храниться на носителях. Правда, она должна дублироваться, чтобы не было рисков потерь. Не надо будет в огромных количествах закупать бумагу. Это огромная экономия, снижение издержек. А значит, и снижение, например, процентов, ― отметил Анатолий Аксаков.
По его оценкам, нововведение позволит банкам экономить миллиарды, если не десятки миллиардов долларов в год. Сейчас кредитные организации тратятся, в частности, на бумагу, на аренду площадей для хранения документов, на поддержание температурного режима, на охрану, пояснил депутат. Закон будет способствовать полному переходу организаций, в том числе финансовых, на электронный документооборот, а также сокращению их издержек на хранение и обработку бумажных документов, сообщили «Известиям» в ЦБ.
В законодательстве нет требований к тому, чтобы договор клиента с кредитной организацией заключался на бумаге ― он может быть на любом носителе, заявил партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов. Он пояснил: сложности перехода на безбумажную технологию заключаются в том, что банки в отличие от других контрагентов должны на 100% идентифицировать клиентов.
Как правило, в последнее время финорганизации заключают первый договор с клиентом при личном посещении офиса на бумаге, тогда же гражданин создает свою электронную подпись, с помощью которой затем подтверждает онлайн-операции. При этом ранее заключенные договоры по-прежнему должны храниться на бумажных носителях. Сейчас возможность полностью дистанционно стать клиентом кредитной организации, в которой человек ранее не обслуживался, уже есть ― для этого нужно один раз сдать слепки лица и голоса в единую биометрическую систему. Однако на данный момент в ней зарегистрировано менее 200 тыс. россиян.
В среднем срок хранения бумажного досье по клиенту составляет пять лет, сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский. Он подчеркнул, что при этом объемы документов могут варьироваться в зависимости от вида клиента и продукта, за которым он обратился в банк. По закону кредитная организация не имеет права передавать персональные данные клиентов третьим лицам, однако исключения составляют, например, запросы из судебных органов для рассмотрения делопроизводства, пояснил Антон Рогачевский.
В крупнейших кредитных организациях рассказали «Известиям», что уже на протяжении нескольких лет заключают часть новых договоров на безбумажных носителях. Например, в Райффайзенбанке 30% сделок на потребкредиты в отделениях фиксируются электронно. ВТБ провел более 15 млн операций с помощью технологии цифрового подписания. В ПСБ оформили таким образом около 40 тыс. онлайн-кредитов для бизнеса. В МКБ сообщили, что все процедуры, помимо первичной идентификации, могут проводиться удаленно.
Внедрение безбумажных технологий позволит упростить повседневную деятельность кредитных организаций, сделать их услуги более простыми и доступными для клиентов, рассказали в банке «Хоум Кредит». В крымском РНКБ оценили, что ежемесячно за счет отказа от бумаги для новых договоров спасают около 100 деревьев. Это также может дать экономию в несколько миллионов рублей с учетом всех сопутствующих расходов, включая приобретение канцтоваров, расходных материалов для печатающих устройств, почтовые расходы на пересылку документов, аренду помещений для их хранения, подсчитали в банке «Зенит». В УБРиР оценивают экономию в 80%.
Только за 2020 год Почта Банку удалось сократить скорость прироста архивного фонда в пять раз, сообщили в кредитной организации. Ее представитель подчеркнул, что такая экономия позволяет оптимизировать расходы и направить средства на разработку выгодных и привлекательных продуктов и сервисов. Впрочем, по словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, на условия по кредитам это вряд ли окажет существенное влияние, поскольку здесь важнее уровень ключевой ставки ЦБ, стоимость фондирования для банков, а также кредитная история конкретного заемщика.
Главный риск перехода к полностью электронному взаимодействию с клиентами ― появление пространства для мошенников, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они могут пользоваться пожилыми группами населения и за счет современных технологий проворачивать незаконные дела, опасается Станислав Данилов из Pen&Paper. Дистанционно невозможно установить, украл ли кто-то электронную подпись и пытается ли заключить договор мошенник. Эксперт уверен, что сложности идентификации клиента и его действительной воли на заключение договора будут возникать постоянно.