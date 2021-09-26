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21:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Латвия и Эстония просят энергии из России

Латвия и Эстония на фоне крайне высоких цен на электроэнергию решили побороться за доступ к закупкам энергии в РФ, который почти закрыт из-за того, что Литва ограничила перетоки из Белоруссии. Латвия уже предупредила, что будет подавать жалобу в Еврокомиссию. Снижение экспорта электроэнергии из России ускорило рост энергоцен в Прибалтике. Спотовые цены в регионе достигли исторических максимумов: в день введения ограничений котировки пробивали отметку €160 за 1 МВт•ч.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Действия Литвы, ограничившей перетоки электроэнергии из Белоруссии, вызвали недовольство в соседних прибалтийских странах. Латвия намерена подать жалобу в Еврокомиссию и Агентство ЕС по сотрудничеству органов регулирования, сообщило информационное агентство Baltic News Service (BNS). В Минэкономики Латвии заявили, что ограничение перетоков между Литвой и Белоруссией «не имеет никаких технических обоснований».

Действия Литвы вызвали недовольство и в Эстонии: там считают, что новые правила ограничивают возможности энерготорговли для РФ, сообщает BNS со ссылкой на источники.

Литовский системный оператор Litgrid ввел новый расчет максимальной пропускной способности трансграничных ЛЭП с Белоруссией 15 сентября, чтобы оградить свою энергосистему от электроэнергии с Белорусской АЭС, хотя станция полностью отключена с 12 июля из-за неполадок турбогенератора. Сетевые ограничения влияют и на перетоки между другими странами энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

В частности, существенно сокращается экспорт электроэнергии из РФ в страны Прибалтики: после ввода Белорусской АЭС Россия ведет поставки из Псковской области в Латвию.
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Максимальная величина поставок Россия—Латвия, по предварительной экспертной оценке, может быть уменьшена с 950 МВт до 200−400 МВт со снижением до нуля в отдельные периоды года, пояснила «Ъ» Александра Панина, врио блока трейдинга «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии).

«Сложилась ситуация, в которой энергодефицитные страны Балтии не могут закупить дешевую и низкоуглеродную российскую электроэнергию в результате односторонних действий Литвы и тем самым снизить цены для своих потребителей. Текущая цена в странах Балтии превышает цены российского энергорынка в три-четыре раза», — говорит она.

Рост энергоцен в ЕС ускорился с июня текущего года из-за повышения спроса на фоне аномальной жары, а также слабого ветра и ограниченной загрузки угольной генерации. По данным биржи NordPool, в июне в Литве и Латвии средние спотовые цены составляли примерно €78 за 1 МВт•ч, в июле и августе — около €88, что почти вдвое больше показателей аналогичных месяцев 2019 года.

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При этом 15 сентября, в день введения новых ограничений со стороны Литвы, цены в этих странах подскочили выше €160, а в целом за неделю средняя цена была выше €133. В Эстонии складывалась похожая ситуация. Для сравнения: в России одноставочная цена электроэнергии в европейской части страны составляет около 2,5 тыс. руб. за 1 МВт•ч (около €29 по курсу ЦБ).

Страны Прибалтики — важное направление экспорта для России. Из 10,3 млрд кВт•ч экспортных поставок в первом полугодии 2021 года Прибалтика была вторым крупнейшим направлением поставок с долей около 30% (3 млрд кВт•ч) сразу после Финляндии (37%, или 3,8 млрд кВт•ч), отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала».

Закрытие рынка достаточно критично для показателей года, но стратегически такое развитие событий ожидалось (БРЭЛЛ планируется разорвать в 2025 году). Учитывая стремительный взлет цен на электроэнергию в ЕС, возможно, устойчивость поставок будет восстановлена для сглаживания ценовых шоков, полагает аналитик, однако рассчитывать на поставки в страны Прибалтики как постоянный долгосрочный источник выручки уже не приходится.

Полина Смертина

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