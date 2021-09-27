04:58 (мск), источник: Известия
Поднять и простить: тарифы в ЖКХ хотят сделать экономически обоснованными
При этом поддержку граждан при оплате ЖКУ планируют усилить — кого коснутся изменения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ. Как сказано в протоколе совещания у чиновника, мера связана с совершенствованием тарифного регулирования. Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных — в этом случае коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции, пояснили эксперты.
Источник «Известий», близкий к правительству, подтвердил эту информацию. При этом предполагается компенсация подорожания для социально незащищенных категорий граждан.
В России хотят усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ. Проработку вопроса вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС. Соответствующее распоряжение содержится в протоколе совещания у зампреда правительства, с копией ознакомились «Известия». Из документа следует, что мера связана с совершенствованием тарифного регулирования: планируется устанавливать тарифы исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.
Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, то есть их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ, пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. При этом для социально незащищенных категорий граждан подорожание будет компенсировано, пояснил он. Источник «Известий», близкий к правительству, подтвердил эту информацию.
— В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ, — сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.
В ФАС «Известиям» сообщили, что поручение правительства РФ поступило в ведомство. Там уточнили, что головной исполнитель — Минстрой, остальные министерства и службы — соисполнители. Сейчас формируются предложения от ФАС в адрес Минстроя и других ведомств, сказали в антимонопольной службе.
— Дополнительные меры адресной помощи конечным получателям услуг ЖКХ, которые в полном объеме будут учитывать возможности потребителей, являются важным элементом социальной поддержки граждан, — считают в ФАС.
В Минфине запрос «Известий» перенаправили в Минстрой и Минтруд. Там и в Минэкономразвития на запросы редакции не ответили.
В России есть предприятия ЖКХ, тарифы на услуги которых и сейчас явно ниже себестоимости, сказала председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. По ее словам, в первую очередь это водоканалы и очистные сооружения. А после проведения модернизации содержание нового современного оборудования, как правило, требует дополнительных средств, отметила она.
— Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно, — считает Ирина Булгакова.
В первую очередь это касается тепло-, водоснабжения и канализации, на электричество в России действуют более обоснованные тарифы, добавила эксперт. По мнению советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светланы Разворотневой, повышать коммунальные платежи следует обоснованно, только в случае модернизации предприятий, а не все одновременно.
Средний рост по стране должен быть примерно на уровне инфляции, последние годы он не превышает 4%. В рамках такой системы есть регионы, где устанавливаются тарифы для населения в размере около 60% от экономически обоснованных, отметил член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.
Коммунальная инфраструктура сильно изношена, это приводит к авариям, потерям ресурсов, сказала член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. Поднимая тариф, чтобы решить эту проблему, важно обеспечить поддержку социально незащищенной категории населения, уверена она.
Необходимо снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи, считает Ирина Булгакова. Как ранее писали «Известия», в 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15−21%, а в трех субъектах — менее 15%. Расходы на оплату коммуналки, которые превышают планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Планка не должна превышать 15% для всей страны, уверена Ирина Булгакова.
Сегодня льготы рассчитываются только на оплату норматива площади жилья на одного человека. Во многих регионах действуют следующие параметры: 33 кв. м на одиноко проживающего, 42 кв. м — на состоящих в браке граждан, 18 кв. м — на каждого члена семьи (три и более человек). Это правило следует упразднить и субсидировать плату за ЖКУ на всю площадь, считает Ирина Булгакова.
— Получение поддержки следует максимально упростить: в идеале перейти от заявительного характера выплаты субсидий к автоматическому. То есть использовать информацию о доходах семей и перечислять деньги напрямую ресурсоснабжающим организациям, — полагает Ирина Булгакова.
Действительно, стоит упростить выплату субсидий гражданам, хотя бы максимально сократив количество документов, которые нужно предъявлять, согласна Светлана Разворотнева. Кроме того, следует давать поддержку и должникам за ЖКУ (сейчас эти люди не могут претендовать на субсидии), уверена она.
По мнению директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, логично было бы ввести дифференцированные тарифы на все виды ресурсов, когда плата выше при большем потреблении.
Для улучшения системы адресной помощи гражданам важно, чтобы в региональных бюджетах были средства для предоставления субсидий на оплату ЖКУ, указал Дмитрий Гордеев. В целом же доведение тарифов до экономически обоснованных — это первый шаг к формированию инвестиционной привлекательности отрасли ЖКХ, ведь когда тарифы жестко ограничены, то возможностей для возврата вложенных средств нет, а значит, нет и инвесторов, добавил генеральный директор ПАО «ГИТ» Сергей Минко.
Мария Перевощикова