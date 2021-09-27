В РФ изменится порядок выплаты детских пособий

По данным агентства, те, кто не хотят или не могут пользоваться данной банковской картой, смогут получать выплаты наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.
Таким образом, изменения затронут лишь тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем.
Они не распространяются на граждан, которым выплаты зачисляются на сберкнижку, номинальный счет или доставляются почтой.
Ранее сообщалось, что в РФ также могут запретить тратить детские пособия на алкоголь и сигареты. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в Госдуме в следующем месяце.