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13:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Китае масштабные отключения электричества. Людей просят не включать микроволновки и бойлеры

В Китае усугубляется энергетический кризис, из-за которого уже начались перебои в работе заводов. Теперь электричества не хватает и городам — жители региона пишут в соцсетях, что их дома перестали отапливать, а на улицах не работают светофоры.

Источник: GETTY IMAGES

Нехватка электричества коснулась жителей провинций Ляонин, Гирин и Хэйлунцзян. В некоторых городах жителей просят не пользоваться в часы пикового спроса на электричество бойлерами и микроволновками. Торговые центры закрываются раньше положенного времени.

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В китайских СМИ распространяется видео с автомобилями, едущими по шоссе в Шэньяне без освещения. При этом еще в десяти провинциях Китая, в том числе в промышленных центрах, уже введены ограничения на потребление электричества.

В Ляонине после внезапного отключения вентиляционной системы в заводском цеху 23 рабочих были госпитализированы с отравлением углекислым газом. В местных СМИ появляются новости об отравлении людей, пытавшихся отапливать тесные комнаты с помощью газовых плит. Перебои с электричеством могут коснуться почти 100 млн человек — именно столько живет в совокупности в трех провинциях.

Эксперты считают причиной перебоев дефицит угля и новые квоты на эмиссии углекислого газа в Китае. Государственная электросетевая корпорация страны в понедельник пообещала в ближайшее время восстановить электроснабжение в городах.

Из-за перебоев на прошлой неделе приостановили работу многие заводы, в том числе поставляющие компоненты компаниям Tesla и Apple. В воскресенье вечером один из поставщиков плат для продукции Apple, компания Unimicron Technology Corp, заявила, что из-за ограничений на потребление электричества три ее завода приостановили работу на пять дней — с 26 по 30 сентября.

Проблемы с электричеством в Китае начались еще летом. В июле власти начали плановые отключения в Пекине и Сиане. Агентство Блумберг со ссылкой на китайскую электросетевую корпорацию тогда сообщало, что перебои возможны в 11 провинциях на востоке и в центре страны — потребление в этих провинциях выросло до рекордных значений. Тогда аналитики связывали это с жаркой летней погодой.

Теперь, с приближением зимы, на севере страны начинает холодать. Министерство энергетики Китая распорядилось, чтобы поставщики угля и газа готовились к зимнему скачку потребления.

Во вторник инвестиционный банк Goldman Sachs снизил прогноз по экономическому росту Китая. Теперь он ожидает роста на 7,2% вместо 8,2%. Ранее свои прогнозы также снизили Morgan Stanley, China International Capital Corporation и японский финансовый гигант Nomura.

По оценке Goldman Sachs, перебои с электричеством коснулись 44% промышленной деятельности Китая. Еще один фактор, который в этом году замедлит экономический рост по мнению банкиров, — кризис с гигантской строительной компанией Evergrande, задерживающей платежи по своим гигантским долгам.

Уголь, квоты и политика

Администрация провинции Гирин пытается решить проблему дефицита угля, закупая его в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая.

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Власти провинции Ляонин на прошлой неделе заявили, что с июля этого года резко упало производство электроэнергии. При этом одна из энергетических компаний написала в соцсетях, что перебои продлятся всю зиму, а внезапное отключение электричества станет новой нормой. Позже пост удалили, но вскоре похожее заявление прозвучало уже по официальному телеканалу, сообщает агентство Рейтер.

16 июля в Китае начала работать новая система обмена квотами на эмиссии углерода — это крупнейшая в своем роде подобная система, с помощью которой Пекин надеется сократить выбросы парниковых газов китайскими заводами. С ней связаны большие надежды — к 2060 году Китай хочет стать «углеродно нейтральным». Это значит, что все вредные выбросы китайских заводов в атмосферу будут компенсированы с помощью технологий снижения вреда, перехода на менее токсичные материалы и высадки деревьев.

Однако сейчас центр критикует региональные правительства за то, что они не достигают целей по сокращению выбросов. Пекин давит на местных чиновников с тем, чтобы потребление электричества в их регионах не росло, говорит корреспондент Би-би-си в Пекине Стивен МакДоннелл.

Сначала — Европа, теперь — Китай. На очереди весь мир

Алексей Калмыков, бизнес-корреспондент Би-би-си.

Китайские веерные отключения — очередное звено той самой печальной цепи событий, о которой мы пишем в последние недели: в мире не хватает всего, и в первую очередь — энергии. В Европе уже газовый кризис, некому работать, не на чем перевозить товары и негде их хранить. Повсюду падает выпуск автомобилей и электроники из-за повального дефицита микрочипов. Цены растут, а экономика — тормозит. И это только начало.

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Новый кризис заварился еще до того, как выдохся предыдущий — ковидный. И это плохие новости для всех, потому что после полутора лет пандемии мир рассчитывал быстро восстановить экономику и наверстать упущенное. Но быстро не получилось.

А теперь мы видим, что и небыстро может не получиться.

Причины энергетического кризиса в Китае лишь отчасти локальные (расчистка голубого неба над Пекином к зимней Олимпиаде, бойкот австралийского сырья из-за дипломатического конфликта). В остальном они — общемировые: быстрое восстановление производства и потребления после локдаунов, рекордные цены на природный газ в мире и переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии ради борьбы с глобальным потеплением.

Так что совсем скоро энергетический кризис дойдет до остальных стран. В Бразилии засуха и падает генерация ГЭС. Америка и Россия восполняют собственные запасы и отказываются наращивать экспорт. В Европе выдалось безветренное и жаркое лето, а запасы газа в подземных хранилищах рекордно низкие.

И это все еще до того, как в северное полушарие пришла зима и начался отопительный сезон. Так что пока в мире сложились идеальные условия для того, чтобы в ближайшие месяцы газ и свет, а следом и еда, материалы, товары и транспорт продолжили дорожать, бизнес — разоряться, экономика — тормозить, а люди — беднеть.

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