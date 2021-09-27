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17:36 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Газпром» подписал контракт с Венгрией на 15 лет. Газ пойдёт в обход Украины

Правительство Венгрии заключило контракт на поставку российского газа до конца 2036 года. Договор подписали в Будапеште руководители «Газпрома» и венгерской энергетической группы MVM. Согласно документу, «Газпром» будет поставлять в республику 4,5 млрд кубометров газа ежегодно в течение 15 лет. Топливо пойдёт в обход Украины: 3,5 млрд кубометров поступит через Сербию и ещё 1 млрд — через Австрию.

Источник: РИА "Новости"

Соглашение вступит в силу 1 октября. Оно предусматривает возможность корректировки условий через 10 лет, сообщило РИА «Новости».

По итогам 2020 года Венгрия импортировала 8,6 млрд кубометров российского газа.

На Украине намерены обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с Россией, сообщил украинский МИД. В Киеве разочарованы решением Венгрии подписать долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины, заявили в ведомстве.

Там назвали контракт «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю».

Ранее стало известно, что от рекордных цен на газ в Европе выигрывает не только Россия. Наибольшую прибыль получит норвежская энергетическая компания Equinor, которая поставляет газ по краткосрочным контрактам.

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