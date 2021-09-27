17:36 (мск), источник: Секрет Фирмы
«Газпром» подписал контракт с Венгрией на 15 лет. Газ пойдёт в обход Украины
Правительство Венгрии заключило контракт на поставку российского газа до конца 2036 года. Договор подписали в Будапеште руководители «Газпрома» и венгерской энергетической группы MVM. Согласно документу, «Газпром» будет поставлять в республику 4,5 млрд кубометров газа ежегодно в течение 15 лет. Топливо пойдёт в обход Украины: 3,5 млрд кубометров поступит через Сербию и ещё 1 млрд — через Австрию.