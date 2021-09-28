00:30 (мск), источник: Известия
В состоянии слабости: что будет с рублем до конца года
Больших надежд на укрепление недооцененной российской валюты в ближайшие три месяца нет.
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Курс рубля в последние три месяца держался на стабильном и при этом весьма низком уровне, держась в диапазоне 72−74 рубля за доллар. Многие считают российскую валюту недооцененной, на днях к их числу присоединилось и Минэкономразвития. Несмотря на то что фундаментальные факторы играют скорее на стороне рубля, серьезное его укрепление к новому году вряд ли возможно. Об этом «Известиям» рассказали отечественные аналитики, поделившиеся прогнозами валютных курсов на последний квартал 2021 года. Подробности — в материале «Известий».
Рубль в июле-сентябре держался лишь немногим выше совсем низких показателей весны. В середине лета российская денежная единица слабела до уровня 74,5 рубля за доллар, а в сентябре поднималась до отметки в 72,5 рубля/доллар. Тем не менее рубль по-прежнему находится ниже уровней лета 2020 года, не говоря уж о докризисных показателях — уровень в 62−63 рубля за доллар едва ли достижим в обозримом будущем.
На первый взгляд, такие показатели выглядят нелогичными. Нефть сейчас стоит даже дороже, чем в 2019 году, значительно выросли в цене и другие экспортные товары России — газ (поставивший множество рекордов на европейском рынке), металлы, дерево и пшеница. Хорошие показатели платежного баланса должны были, по идее, укрепить российскую валюту. К тому же в последние три месяца Банк России агрессивно повышал ключевую ставку в попытках сдержать инфляцию. Успешность таких усилий — вопрос отдельный, но на укрепление рубля рост ставки на 1,25 процентного пункта должно было сказаться положительно.
Однако всё встает на свои места, если посмотреть на политику ЦБ на валютном рынке. С января ЦБ скупает валюту для Минфина в рамках бюджетного правила, деньги продолжают пополнять Фонд национального благосостояния, который по итогам года должен превысить $200 млрд. Ежедневные покупки валюты в третьем квартале составили около 14 млрд рублей, что является максимальным за полтора года показателем. При таком объеме закупок скорее стоит удивляться, что рубль в июле-сентябре всё же немного укрепился, показав себя лучше, чем, например, мексиканский песо или бразильский реал.
Судя по всему, стратегия ЦБ по изъятию экспортных сверхдоходов из экономики и превращению их в резервы едва ли поменяется в ближайшие три месяца. Что еще может повлиять на рубль в октябре-декабре? «Известия» опросили российских экспертов валютного рынка.
Анна Зайцева, аналитик ФГ «ФИНАМ»:
Мы установили прогнозный диапазон на IV квартал по курсу USD/RUB на уровне 71,5−74 рубля за доллар.
На наш взгляд, существует высокая вероятность, что на октябрьском заседании регулятор повысит ключевую ставку до 7%, а на декабрьском, если инфляция к тому времени не замедлится, — еще на 0,25 п.п., до 7,25%.
Помимо этого, поддержку рублю продолжит оказывать в целом благоприятная ситуация на нефтяном рынке. В результате снижения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида», а также отставания роста добычи в странах ОПЕК+ от запланированного графика дефицит предложения на рынке нефти может сохраниться и в IV квартале, что создаст предпосылки для дальнейшего роста нефтяных котировок.
Среди негативных факторов для рубля необходимо отметить растущие риски введения новых санкций против России. Как стало недавно известно, палата представителей США поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий год, которая запрещает американским гражданам и корпорациям совершать сделки с российским суверенным долгом на вторичном рынке. Если этот закон будет принят, российский рубль может испытать на себе давление в результате оттока средств американских инвесторов из ОФЗ.
Что касается оценок Минэкономразвития, на наш взгляд, они выглядят достаточно справедливыми. На среднесрочном горизонте российский рубль имеет потенциал к укреплению на фоне продолжающегося ужесточения ДКП Банка России. Однако в более отдаленной перспективе (во второй половине 2022 года и далее) после сворачивания программы QE в США и начала цикла повышения процентной ставки со стороны ФРС можно ожидать укрепления американского доллара, что будет играть против рубля.
Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:
Наш прогнозный диапазон на конец 2021 года для курса рубля к доллару США и евро составляет 68−73 рублей за доллар США и 78,5−92,7 рубля за единицу европейской валюты.
С одной стороны, ужесточение кредитной политики ЦБ РФ ведет, как представляется, к переоценке с повышением инвестиционных рисков на российском рынке и, опосредованно, к ослаблению курса рубля. При этом, по нашим оценкам, на данный момент ключевая ставка Банка России по-прежнему ниже ее расчетного справедливого значения.
Противовесом этим факторам является традиционно неблагоприятная реакция доллара США на повышение средне- и долгосрочных инфляционных оценок по американской экономике. Эта реакция, впрочем, на данный момент «сглажена» ожиданиями замедления прироста американского ИПЦ. Ребалансировка спроса — предложения на мировом товарном сегменте, усиление «рынка продавца» для широкого спектра сырьевых товаров — это еще один драйвер роста для курса российской валюты. Однако на данный момент спрос на товарном рынке несколько «охладили» решения ОПЕК по наращиванию добычи, сказываются неблагоприятные для роста цен технические факторы, а также повышение оценочных регуляторных рисков и рисков, связанных с политикой американских законодателей.
Тем не менее в рамках преобладающей сейчас тенденции роста спроса на «риск», на фоне благоприятной ситуации в сфере денежной ликвидности на российском и ряде ключевых развивающихся рынков ожидаем повышения курса рубля к доллару в перспективе ближайших трех месяцев.
Полагаю, что, сохранив стабильность относительно базовых валют, курс рубля способен в среднесрочном периоде значительно снизиться на широком рынке. Прежде всего, это относится к валютам сравнительно высокомонетизированных развивающихся экономик, а также к валютам развивающихся стран, чьи экономические власти целенаправленно проводят политику, в том числе регуляторную, направленную на снижение долгосрочных инфляционных рисков.
Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade:
В ближайшие месяцы драйверы курса рубля будут, вероятно, противоположны по своему воздействию. Поддержку ему способны оказать традиционные факторы. Высокая стоимость экспортных товаров, профицитный бюджет, большое положительное сальдо торгового и платежного баланса, низкий уровень госдолга, значительные международные резервы.
Это сделает доходнее для внешних инвесторов российские активы, в частности, государственные и корпоративные облигации, депозиты.
Инфляция, достигшая пика в сентябре, постепенно станет ослабляться. Этому станут способствовать сезонные факторы и уже крайне высокий уровень потребительских цен без адекватного роста доходов населения.
С другой стороны, есть немало рисков. Главный из них — анонсированное Федрезервом США на сентябрьском заседании постепенное сворачивание денежных вливаний с 4-го квартала 2021 года. Эти средства на протяжении многих месяцев поддерживают цены рисковых активов, включая сырье и валюты развивающихся рынков. Начало ужесточения денежной политики ФРС способно привести к давлению на их цены и уменьшению оптимизма инвесторов. Это значимый негатив для рубля.
Нельзя исключать и масштабных экономических потрясений в мире, например, нагнетание проблем с китайским застройщиком Evergrande. Вновь стала муссироваться в США и тема антироссийских санкций с запретом покупок гособлигаций на вторичном рынке. Далеко не сняты опасения развития новых волн пандемии.
В результате действительно существующая недооцененность рубля относительно экономических реалий конъюнктуры может сохраниться. До конца года, в случае отсутствия явных и сильных «черных лебедей», вероятный основной диапазон курса может составить 71−75 рублей за доллар.
Дарья Меньших, аналитик Департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка:
Мы ожидаем, что среднее значение валютного курса в четвертом квартале 2021 года составит 73 ₽/долл. К концу года рубль может укрепиться до уровня 72 ₽/долл.
Действительно, с точки зрения основных факторов курсообразования (цен на нефть, инфляции, процентных ставок) курс рубля является недооцененным, по расчетам ЦЭП равновесное значение валютного курса с учетом этих факторов составляет около 68−70 рублей. Основной причиной отклонения текущего значения валютного курса от равновесного является низкий спрос нерезидентов на российские ценные бумаги (который наблюдается несмотря на относительно высокую доходность в сравнении с другими развивающимися странами) и отсутствие перетока с текущих валютных счетов на рублевые у экспортеров (вследствие низкой доходности по вкладам в рублях).