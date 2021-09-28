Банки не смогут навязывать россиянам страховую компанию

При этом к страховщикам, не вошедшим в рейтинг, банки смогут применять свои требования по допуску, как это происходит сейчас.
Кроме того, клиенты получат возможность менять страховую компанию, если им предложат более привлекательные условия, сохраняя при этом условия кредитования.
В антимонопольную службу поступает множество жалоб россиян на навязывание кредитными организациями полисов определенных страховых организаций, рассказали в ФАС.
Принять проект постановления планируется до конца апреля 2022 года. Новые правила вступят в силу через 10 дней после публикации, сообщили в службе. Там добавили, что ФАС также предложила разработать минимальные стандарты страховых услуг. Это обеспечит достаточное покрытие и подтолкнет компании бороться за клиента, предлагая более выгодные условия.
ЦБ поддерживает инициативу ФАС ввести обязательный допуск банками полисов страховых компаний при наличии у организации положительного рейтинга. На текущий момент кредитные организации иногда отказываются принимать уже имеющийся полис клиента, из-за чего потребитель обязан оплачивать страховую премию дважды. В страховых компаниях также поддержали изменения. Для клиентов это поможет улучшить условия полисов и увеличить ассортимент, а для страховщиков — выровнять требования доступа.