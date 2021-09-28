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03:03 (мск), источник: ТАСС

Республиканцы в Сенате США заблокировали продление лимита госдолга

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Законопроект о приостановке действия лимита госдолга почти до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года, который был ранее одобрен Палатой представителей Конгресса США, в понедельник не прошел процедурное голосование в Сенате из-за противодействия со стороны республиканцев.

Источник: Reuters

Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа. За начало дебатов по законопроекту проголосовали 48 сенаторов, 50 высказались против. Для перехода к дебатам требовалось 60 голосов.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в последний момент изменил свой голос с «да» на «нет». Такой технический шаг позволит ему вновь вынести вопрос на голосование.

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Ранее министр финансов США Джанет Йеллен не раз предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае, если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.

Имеющие меньшинство сенаторы-республиканцы обещали принять все возможные меры, чтобы заблокировать данную инициативу. Они настаивают на том, чтобы президент США Джо Байден и демократы сократили расходы или приняли другие меры по сокращению госдолга.

Указанный потолок не позволяет Минфину США выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга, либо определенной даты. Этот уровень достиг 22 трлн долларов в августе 2019 года и был приостановлен до конца июля 2021 года. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины.

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