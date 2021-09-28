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10:38 (мск), источник: РБК

Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

Стоимость октябрьского фьючерса на топливо достигала $1030 за 1 тыс. кубометров.

Источник: Reuters

Цены на газ в Европе вновь достигли исторического максимума. Стоимость октябрьского фьючерса на топливо на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку в $1 тыс., на пике газ стоил $1030 за 1 тыс. кубометров (цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Биржевые цены на газ начали бить рекорды с конца лета. Так, отметка $600 за 1 тыс. куб. м была пройдена 30 августа, $700 — 9-го, $800 — 14-го, а 15 сентября стоимость топлива приблизилась к $970. С начала года цена выросла примерно в четыре раза.

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Среди причин скачка цен назывались холодная зима 2020 года и аномальная жара летом, которые истощили запасы в европейских хранилищах. Также на ценах отразились результаты аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м, или 4,3% объема. На аукционе 20 сентября дополнительные мощности вовсе не были забронированы компанией на октябрь.

Кроме того, в Европе и США винят «Газпром» в ситуации с ценами. Группа депутатов Европарламента считает, что компания может использовать высокие цены, чтобы получить разрешение на запуск трубопровода «Северный поток-2» до одобрения регулирующих органов Германии и ЕС. В «Газпроме» отвергли эти обвинения.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что страны, заключившие долгосрочные контракты на поставку российского газа, могут «потирать руки», так как покупают его дешевле в условиях роста мировых цен на энергоносители. «На споте сейчас на свободном рынке в Европе $650 за тысячу кубов. Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, вот результат вам», — отмечал глава государства.

Елена Чернышова

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