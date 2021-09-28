14:25 (мск), источник: Forbes
В списке богатейших людей мира сменился лидер
В списке богатейших миллиардеров мира по версии Forbes сменился лидер. Первое место, обогнав основателя Amazon, занял Илон Маск, чье состояние впервые превысило $200 млрд.
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Основатель Tesla Илон Маск снова стал самым богатым бизнесменом на планете: в понедельник его состояние впервые превысило $200 млрд, передает Forbes USA. По данным на закрытие рынков, оно оценивалось в $203,4 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени.
Первым в августе 2020 года стал основатель Amazon Джефф Безос. В прошлом месяце этот рубеж ненадолго преодолело состояние владельца Louis Vuitton и Dior Бернара Арно.
Сейчас Безос и Арно занимают, соответственно, вторую и третью строчки в списке богатейших бизнесменов. По данным Forbes Real-Time на 11:20 мск, их капиталы оценивались в $197,7 млрд и $175,2 млрд.
Состояние Маска выросло вслед за продолжающимся подъемом акций Tesla. В понедельник они подорожали больше чем на 2% и достигли максимальной цены закрытия с февраля 2021 года — $791,36. Ценные бумаги Amazon в тот же день упали на 0,6%, до $3405,8.
Сейчас Маск даже богаче, чем на пике роста Tesla в январе этого года, когда он впервые стал самым состоятельным человеком планеты. Как поясняет Forbes USA, бизнесмен получил дополнительные опционы на акции, которые увеличили его долю в Tesla. Всего миллиардеру принадлежит больше 20% возглавляемого им автоконцерна, пишет издание.
С начала года трое уже несколько раз сменяли друг друга на вершине рейтинга, отмечал Forbes USA.
Противостояние Безоса и Маска продолжается и в космической сфере. Blue Origin Безоса ранее успешно оспорила выданный SpaceX контракт на создание первого коммерческого посадочного модуля для отправки людей на Луну. Маск в ответ пошутил, что сама компания Безоса не может поднять ракету на орбиту, употребив фразу, которой в английском языке часто описывают импотенцию. «Can’t get it up (to orbit), lol», — написал миллиардер в Twitter 27 апреля.
Маск также неоднократно называл Безоса своим «подражателем». Так он отреагировал, например, на новость о том, что Amazon купит стартап Zoox, который выпускает беспилотные автомобили, а также на сообщение о том, что ретейлер планирует запустить в космос 3000 интернет-спутников.
Тимур Батыров