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 Некоторым россиянам спишут долги на 1,6 млрд Как корректировка условий нового механизма скажется на показателях дефолта физлиц.
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01:04 (мск), источник: Известия

Зачет и вычет: Минфин донастроит налогообложение граждан

Кого коснутся 12 изменений и что это даст.

Источник: РИА "Новости"

Минфин предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физлиц. Об этом говорится в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (есть в распоряжении «Известий»).

Так, планируется обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, работающих на удаленке, а букмекеров — удерживать налог с выигрыша любого размера (сейчас только от 15 тыс.). Кроме того, предполагается расширить число претендентов на стандартный и социальный налоговые вычеты, обязать АСВ передавать в ФНС информацию о выплаченных процентах по вкладам в случае ликвидации банка, а ПФР — о владельцах маткапитала.

Где-то усилить

Минфин планирует усилить налоговую нагрузку на некоторые группы физлиц, следует из приложения к Основным направлениям бюджетной политики. Одно из таких предложений касается удаленных сотрудников российских фирм, которые живут за рубежом, оно выглядит следующим образом:

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«Закрепление в законодательстве особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами России. Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации», — говорится в документе.

Это означает, что иностранных налоговых резидентов (людей, которые проводят в России менее 183 дней в году), работающих удаленно на российскую фирму, могут обязать платить НДФЛ, пояснил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян. По действующему законодательству они это делать не должны.

Другая инициатива связана с ужесточением фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. Сегодня, если сумма таких поступлений превышает 15 тыс. рублей, налоговыми агентами выступают сами букмекеры. Однако если куш меньше, граждане обязаны платить НДФЛ самостоятельно. Минфин предлагает возложить всю ответственность на игорные заведения.

Контроль планируется усилить и над использованием материнского капитала.

Минфин предложил обязать ПФР направлять в налоговую сведения о владельцах сертификатов, распорядившихся его средствами, а также об использованных суммах. Это позволит автоматизировать надзор за правомерностью предоставления имущественных налоговых вычетов, которые при покупке жилья на средства маткапитала не положены.

А Агентство по страхованию вкладов будет обязано передавать в ФНС информацию о выплаченных вкладчикам процентах в случае ликвидации или банкротства банка. Это необходимо в связи с отсутствием возможности передачи таких сведений самими кредитными организациями, говорится в документе Минфина.

Где-то ослабить

Впрочем, несколько изменений направлены на сокращение фискальной нагрузки. Например, в целях освобождения от налогообложения будут установлены предельные размеры компенсационных выплат, которые работодатели производят своим дистанционным сотрудникам за организацию труда.

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Таким образом Минфин приводит налоговое законодательство в соответствие с современными реалиями, пояснил Левон Айрапетян. Если человек работает на удаленке, он несет определенные расходы ради того, чтобы полноценно трудиться — на оборудование, вспомогательные материалы и т. д. Работодатель ему их возмещает, и, по замыслу министерства финансов, такие компенсации не будут облагаться НДФЛ, если не превысят некий порог, отметил эксперт.

Еще одна мера, облегчающая налоговое бремя, связана с распоряжением долей в уставном капитале компаний, полученной как подарок или наследство. Минфин предлагает установить право ее владельца, который выходит из состава участников общества или сталкивается с его ликвидацией, уменьшить налогооблагаемый доход на величину, с которой был уплачен взнос при ее приобретении дарителем или наследодателем.

Речь о том, что происходят некие события, в результате которых гражданин получает свою долю в обществе, то есть доход, отметил Левон Айрапетян. Однако человек ее не покупал, а унаследовал или принял в подарок, и ему нечего отнести на расходы, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. После корректировок Минфина вместе с долей к таким гражданам перейдет и право использовать расходы дарителя/наследодателя для сокращения налогового бремени, пояснил эксперт.

Кроме того, ведомство планирует расширить список получателей налоговых вычетов.

Так, предлагается увеличить предельный возраст детей налогоплательщиков, которые претендуют на социальный вычет (на оплату медицинских услуг и лекарств) до 24 лет, если они обучаются на очной форме. Вместе с тем стандартный налоговый вычет станет доступен гражданам, на попечении которых находятся дети или подопечные, признанные недееспособными.

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Третья мера, связанная с налоговым вычетом, разрешает отказаться от него при приобретении имущественных прав и уменьшить сумму налогооблагаемого дохода на размер фактически произведенных расходов. И если у налогового вычета есть жесткий лимит, то новая опция ограничена только размером дохода от продажи имущества.

Минфин также предложил скорректировать порядок учета расходов при продаже семьями с детьми недвижимости, приобретенной с господдержкой. Он будет производиться пропорционально доле каждого члена семьи в собственности на жилое помещение.

Замыкают список из 12 нововведений две уже объявленные меры: это закрепление особенностей налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами (законопроект об этом уже принят Госдумой в первом чтении, напомнила член АЮР Марина Спиридонова), а также наделение иностранных IT-компаний статусом налогового агента по доходам российских физлиц, выплаченным на территории РФ.

Точечные меры

Если говорить в целом, то предлагаемые меры носят скорее точечный характер, отметил партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Донат Подниек. Для большего экономического эффекта представляется необходимым системный пересмотр Налогового кодекса как в части вычетов/льгот, так и в части определения налогооблагаемой базы.

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По мнению эксперта, предложение по выигрышам в букмекерских конторах призвано упростить администрирование НДФЛ с данного вида дохода, а изменения в налогообложении сотрудников за рубежом оправданны, только если таким образом государство планирует снизить привлекательность переезда рабочей силы из России. Этот тренд начал развиваться в связи с распространением удаленной работы на фоне пандемии, отметил он.

Один из факторов, тормозивших развитие отрасли и подталкивающих россиян играть в нелегальных букмекерских конторах, — налоговый вопрос, констатировал основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян. По его словам, офшорный букмекер, где нет фискальной нагрузки, будет выглядеть привлекательней.

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики — документ, который вносится в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета и другой документацией. Его целью выступает определение условий, используемых при формировании бюджета, его основных характеристик и прогнозных параметров.

«Известия» направили запросы в Минфин, ПФР, АСВ, а также ФНС с просьбой прокомментировать возможные налоговые корректировки.

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