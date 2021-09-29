03:32 (мск), источник: Известия
Не ссудим будет: ограничения на выдачу кредитов могут появиться в 2022-м
Как и когда эмбарго на займы отразится на россиянах.
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Законопроект об ограничении выдачи банками кредитов может быть принят в первом чтении в октябре этого года, а вступить в силу — в начале 2022-го, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. У ЦБ появятся полномочия либо лимитировать выдачу, либо вовсе запретить оформлять займы. Максимальную долю рискованных кредитов в общем объеме ссуд банка или МФО планируется устанавливать на квартал, сообщили в регуляторе. Рост кредитования не поддерживается соразмерным повышением доходов населения, что приводит к накоплению рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения, констатировали в ЦБ.
В первом чтении законопроект о количественном ограничении кредитования может быть принят уже в октябре 2021-го, тогда в начале 2022-го он вступит в силу, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, решение о жесткости принимаемых мер будет зависеть от ЦБ. Регулятор сможет либо лимитировать банкам выдачу займов населению, либо вовсе временно запретить это делать.
Законопроект предусматривает ограничения только по отношению к необеспеченным потребительским кредитам, предоставляемым гражданам не для предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе ЦБ. Лимиты не будут распространяться на залоговые виды ссуд (ипотека и автокредиты).
Планируется установить максимально допустимую долю отдельных видов рискованных займов в общем объеме выдаваемых банком или МФО кредитов в течение квартала. Например, ссуд с высоким показателем долговой нагрузки заемщика. Период введения таких ограничений будет определять совет директоров ЦБ в зависимости от ситуации на рынке.
Справка «Известий»
С начала 2021 года рост необеспеченного потребительского кредитования ускоряется. Так, на 1 сентября годовой темп увеличения ссудной задолженности составил 18,5%. При этом доходы населения и число заемщиков не повышаются соразмерно, и в сочетании со снижением стандартов кредитования происходит накопление банками рисков и рост долговой нагрузки россиян на макроуровне, сообщили в регуляторе.
Основные опасения вызывает возможное ограничение доступа к займам отдельных групп населения. Например, граждан с низким уровнем дохода или неофициальными заработками и уже закредитованных россиян, что может привести к развитию теневого рынка финансирования, отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его мнению, установление одинаковых для всех ограничений может также критически повлиять на работу небольших банков. При этом потенциал дальнейшего повышения макропруденциальных надбавок ограничен.
Если в портфеле организации будет высокая доля рискованных кредитов, то придется выбирать тех, кого пускать в лимит, а отказывать логичнее малым чекам. Такие клиенты будут вынуждены обращаться в другой банк, МФО или к нелегальным организациям. Указанные меры не решат вопрос закредитованности, однако могут нарушить конкуренцию за счет перетока потребителей в компании с неисчерпанным лимитом, уверен вице-президент АБР.
Кредитные организации сообщили, что знакомы с законопроектом. Инициатива обсуждается с ЦБ и на площадке АБР, рассказали в пресс-службе Сбербанка. Предложенные ограничения не учитывают различный уровень риска по необеспеченным ссудам в кредитных организациях, считают в ВТБ. Там уверены, что уже имеющихся у ЦБ инструментов по установлению надбавок к коэффициентам риска в зависимости от ПДН и полной стоимости кредита достаточно для регулирования. С этим согласна руководитель блока планирования и контроля УБРиР Наталья Петрова.
Целевой профиль желаемого заемщика предполагает не более трех активных кредитов, поэтому мера не окажет негативного воздействия на рынок, но позволит избежать чрезмерной долговой нагрузки на некоторых клиентов, считает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. Кроме того, количество ссуд на одного человека не будет существенно ограничиваться, так как основное значение имеет не число займов, а объем суммарных платежей по ним, добавили в пресс-службе ПСБ.
При этом риски от текущего повышения долговой нагрузки россиян есть, уверен первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Некоторые банки увеличивают срок кредитования для внесения одобрения по большему количеству заявок на потребительские займы. Еще один тревожный знак для рынка — увеличение среднего чека в таких ссудах.
Продолжающийся рост выдач займов, ослабление риск-политики банков и увеличение общей закредитованности населения на фоне медленного повышения доходов может привести к повышению объема просроченных задолженностей, что негативно скажется на экономике, сообщил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
Прямые ограничения будут касаться наиболее рискованных займов, чтобы стимулировать кредитные организации выдавать ссуды надежным клиентам, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. При этом кредиты с обеспечением тоже подвержены рискам ухудшения платежеспособности клиентов, поэтому также требуют регулирования, добавил младший директор агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.