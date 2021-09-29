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10:24 (мск), источник: Известия

РЖД вдвое снизят стоимость питания в поездах

После запуска пилотного проекта РЖД в рамках реализации новой концепции питания в поездах средний чек снизился более чем в два раза: с 1,5 тыс. до 650 рублей. Об этом заявила первый замначальника департамента пассажирских перевозок РЖД Елена Ракова.

Источник: Агентство «Москва»

«Однозначно изменилась стоимость среднего чека (после запуска пилота. — “Известия”). Новая концепция питания рассчитана на средний чек 650 рублей за два блюда и напиток. Ранее средний чек составлял порядка 1,5 тыс. рублей», — сказала она.

Заместитель генерального директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов сообщил, что тестирование пилота новой концепции питания завершится в первом квартале 2022 года.

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«Мы запустили пилотный проект по обновлению концепции предоставления питания нашим пассажирам. В настоящее время мы тестируем ее на четырех поездах. Проект идет успешно. В первом квартале 2022 года мы эту работу завершим и примем окончательное решение, по какому направлению будем двигаться, как ее дорабатывать и масштабировать», — заявил топ-менеджер.

В пресс-службе РЖД пояснили «Известиям», что в настоящий момент «дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания тестирует новую концепцию на поездах № 104 Москва-Адлер, № 23/24 Москва-Казань, № ½ Москва-Волгоград и № 25/26 Москва-Воронеж.

По словам Дмитрия Пегова, РЖД уже определились с тем, что вагоны-рестораны продолжат курсировать в туристических и фирменных поездах, а также в поездах при перевозке организованных групп детей.

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«Мы говорим только о том, что запустили пилотные проекты, и что систему предоставления питания в поездах надо реформировать. При этом мы же не говорим, что целиком убираем вагоны-рестораны: конечно же, они останутся. У нас есть ряд специальных перевозок, при которых наличие вагона-ресторана обязательно. Это, прежде всего, детские перевозки и перевозки в фирменных поездах. Вагон-ресторан — это один из атрибутов фирменного поезда. Мы говорим о том, что хотим немного видоизменить саму систему питания на борту, и о том, как планируем это сделать», — пояснил он.

Необходимость перехода к новым услугам Дмитрий Пегов объяснил тем, что приготовление блюд на борту по принципу «из-под ножа» связано с риском — это и хранение, и поддержание качества этих продуктов, и то, как они приготовлены, опыт поваров и персонала.

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