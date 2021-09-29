15:18 (мск), источник: РБК
Group-IB сменила главу после ареста Сачкова по делу о госизмене
В компании не верят в виновность своего руководителя Ильи Сачкова. Ранее его арестовали до 27 ноября по подозрению в госизмене.
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После ареста сооснователя и гендиректора Group-IB Ильи Сачкова, против которого возбудили дело о госизмене, компанию возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Group-IB.
Сейчас Волков занимает должность технического директора Group-IB.
В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью.
Суть выдвинутых обвинений и обстоятельства дела Group-IB не комментирует.
Лефортовский районный суд Москвы арестовал главу Group-IB до 27 ноября. Ему вменяют ст. 275 УК (госизмена). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет. Накануне в московском офисе компании прошли обыски. По данным телеканала RTVI, тогда же Сачкова и задержали.
Group-IB занимается предотвращением кибератак и расследованием преступлений. В интервью РБК в декабре 2020 года, говоря о возможной угрозе для компании и ее сотрудников из-за ее деятельности, Сачков отмечал, что «убивать людей достаточно глупо», тогда как «проще дискредитировать человека» перед государством. «Мое любимое утверждение, что Group-IB — это американские шпионы или что мой дедушка — это знаменитый профессор криптографии [бывший сотрудник КГБ Владимир] Сачков. К слову, это просто однофамилец», — рассказывал он.
Елена Чернышова