Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая

Об этом говорится в докладе американской исследовательской лаборатории AidData, посвященном программе КНР по финансированию проектов за рубежом.
Общий размер «скрытых» долгов стран перед Китаем 17 лет составил 385 миллиардов долларов.
В докладе кредиты называются скрытыми, поскольку большая часть из них не учитывается международными рейтинговыми агентствами. Глава AidData Брэд Паркс заявил, что «сами правительства сегодня не знают, сколько именно они должны Китаю».
У 40 развивающихся стран мира размер долга перед Китаем уже превышает 10 процентов от их ВВП.
Все кредиты поделены в докладе на две категории: официальную помощь в развитии (ODA) и прочие программы финансирования (OOF) — займы, направленные на демонстрацию усиления сотрудничества страны с КНР, военные или коммерчески выгодные для Китая проекты.
Кредиты России относятся к категории OOF. Вслед за Россией в этом списке находятся Венесуэла (85,5 миллиарда долларов), Ангола (40,66 миллиарда долларов), Бразилия и Казахстан (по 39 миллиардов долларов).
Ранее Китай попросил российскую компанию «Интер РАО» значительно увеличить экспорт электроэнергии в КНР в связи с ее дефицитом. «Интер РАО» изучает техническую возможность роста поставок, объемы будут определены в почасовом режиме в зависимости от спроса.