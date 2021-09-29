Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 сентябряДень рождения Скотланд-Ярда, открытие трамвайного движения в Петербурге, появление первого на планете долларового миллиардера и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
10Умер Жан-Поль Бельмондо
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
17:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая

Крупнейшим получателем «скрытых» кредитов от Китая за 2000−2017 годы оказалась Россия — 125 миллиардов долларов. Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа.

Источник: AP 2021

Об этом говорится в докладе американской исследовательской лаборатории AidData, посвященном программе КНР по финансированию проектов за рубежом.

Общий размер «скрытых» долгов стран перед Китаем 17 лет составил 385 миллиардов долларов.

В докладе кредиты называются скрытыми, поскольку большая часть из них не учитывается международными рейтинговыми агентствами. Глава AidData Брэд Паркс заявил, что «сами правительства сегодня не знают, сколько именно они должны Китаю».

У 40 развивающихся стран мира размер долга перед Китаем уже превышает 10 процентов от их ВВП.
Новость
В Китае масштабные отключения электричества. Людей просят не включать микроволновки и бойлеры

Все кредиты поделены в докладе на две категории: официальную помощь в развитии (ODA) и прочие программы финансирования (OOF) — займы, направленные на демонстрацию усиления сотрудничества страны с КНР, военные или коммерчески выгодные для Китая проекты.

Кредиты России относятся к категории OOF. Вслед за Россией в этом списке находятся Венесуэла (85,5 миллиарда долларов), Ангола (40,66 миллиарда долларов), Бразилия и Казахстан (по 39 миллиардов долларов).

Ранее Китай попросил российскую компанию «Интер РАО» значительно увеличить экспорт электроэнергии в КНР в связи с ее дефицитом. «Интер РАО» изучает техническую возможность роста поставок, объемы будут определены в почасовом режиме в зависимости от спроса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названы сроки окончания пандемии коронавируса
Путин заявил о новой помощи семьям с детьми
Путин назвал количество заболевших коронавирусом в его окружении
Памфилова предложила Беглову отпраздновать «пиррову победу»
Рубль может стать лучшей из валют развивающихся стран
В Кремле ответили на вопрос о возможной блокировке YouTube
Лавров, Шойгу и Проценко отказались от думских мандатов «ЕР»
Ученые рассказали, какую погоду увидят дети в будущем
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Горячие темы на Авто
Нехватка продуктов в супермаркетах может сохраниться навсегда? 338
А вы в курсе, что выборы не только у нас бывают? 275
ТЕМА ПОСЛЕВЫБОРНАЯ-АНТИСОВЕТЧИКИ ... 213
В продолжение вчерашнего разговора 154
Кино
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде» Дарья Мельникова рассказала о съемках первого эфира популярного телепроекта
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Зеленский высказался об отставке Авакова
Раскрыта интрига выборов в Госдуму - 2021
Что надо срочно сделать при замене аккумулятора
Кто сможет получить 10 тысяч рублей
Леди
Проверено на себе: свадебные платья с AliExpress (честные фото) Мы решили рискнуть по-крупному и заказать на китайском маркетплейсе свадебные наряды
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
5 интерьеров в стиле сканди-шик
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь