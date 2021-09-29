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17:48 (мск), источник: Forbes

Рубль может стать лучшей из валют развивающихся стран по итогам сентября

В сентябре рубль стал единственной из валют развивающихся стран, которая продемонстрировала положительную динамику к доллару. Эксперты объясняют, что российской валюте помог рост цен на нефть и газ, и ожидают, что она продолжит укрепляться и в октябре.

ЦБ: $ 72.7608   +0.25 € 84.8755   +0.20 ММВБ: $ 72.7875   -0.01 € 84.5300   -0.56
Источник: Reuters

Рубль стал единственной валютой развивающихся стран, чей курс по отношению к доллару по итогам сентября может продемонстрировать положительную динамику, пишет Bloomberg.

С начала месяца рубль укрепился на 0,68% к доллару, в то время как гонконгский доллар, юань, новый тайваньский доллар, индонезийская рупия продемонстрировали отрицательную динамику:

  • рубль — +0,68%;
  • гонконгский доллар — −0,08%;
  • юань — −0,1%;
  • новый тайваньский доллар — −0,14%;
  • индонезийская рупия — −0,26%.

От рыночных потрясений в сентябре рубль защитили растущие цены на энергоносители, поясняет агентство.

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«Главный фактор — рост цен на нефть и газ, который должен продолжиться до конца года, и без разговоров о новых санкциях рубль должен быть еще выше», — считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Он также ожидает, что в октябре российская валюта укрепится и доллар подешевеет до 71 рубля.

28 сентября стоимость барреля нефти марки Brent впервые за три года превысила $80. Однако эксперты Morgan Stanley считают, что при достижении такого уровня цен начнется падение спроса. Они также прогнозируют сокращение поставок.

Кроме того, высокие цены на нефть будут способствовать еще большему росту инфляции, считает старший аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок. «Ухудшение ситуации с инфляцией будет тормозить хрупкое восстановление экономики и потребление нефти. Это ведет к разрушению спроса», — заявил он.

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«Поставки угля и нефти ограничены по политическим, а не структурным причинам. Мы считаем, что на рынках энергоносителей назревает пузырь, и рассматриваем текущую динамику как характерную для типичных колебаний в период цикловых пиков», — рассказал главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation компании Julius Baer Норберт Рюкер.

Он добавил, что цены на природный газ и нефть достигли многолетних максимумов, однако нормирование электроэнергии в Китае и высокие цены на топливо в США отразятся на экономике и должны вызвать снижение спроса на нефть.

«В условиях, когда нефть находится на уровне $80 за баррель или выше, давление со стороны стран-потребителей на нефтедобывающие страны с целью ослабления ограничений стремительно растет», — пояснил он, отметив, что ожидает снижения цен в следующем году.

Марина Дульнева

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