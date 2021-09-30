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00:51 (мск), источник: Forbes

Выручка 200 крупнейших частных компаний за год уменьшилась на 1,1 трлн рублей

Forbes составил очередной рейтинг 200 частных компаний. Пандемия забрала у них 2,5% выручки. Возглавила рейтинг нефтяная компания «Лукойл».

Источник: AP 2021

Суммарно 200 крупнейших частных компаний заработали за год 43,4 трлн рублей выручки, на 1,1 трлн рублей меньше, чем годом ранее. В 2019 году они выросли на 12,19% при росте ВВП страны всего на 1,3%. На этот раз крупнейший частный бизнес тоже выглядит лучше российской экономики в целом — ВВП России по итогам года снизился на 3,1%.

Рейтинг уже традиционно возглавила нефтяная компания «Лукойл» с выручкой 5,64 трлн рублей, на 28% меньшей, чем годом ранее. Впрочем, компания лидирует в рейтинге с таким отрывом, что догонят ее еще не скоро.

А вот с остальными компаниями первой десятки произошли изменения, вполне совпадающие с ситуацией в экономике. На второе и третье места переместились торговые компании X5 Group (была на третьем, в 2020 году выручка выросла на 14%) и «Магнит» (был на четвертом, плюс 13,5% в 2020-м). Крупнейший в России продавец табачных изделий ГК «Мегаполис» увеличил выручку на 4,9% и поднялся с девятого места на шестое.

Снижение цен на нефть и ограничения в рамках договоренностей с ОПЕК+ сократили добычу нефти и газа в России, по данным Росстата, на 10,3%. Выручка «Сургутнефтегаза» упала на 31,6%, «Татнефти» — на 22,7%, у «Новатэка» она снизилась на 17,5%. Это отодвинуло сургутских нефтяников со второго места на пятое, «Татнефть» — с пятого на седьмое, а компанию Леонида Михельсона — с седьмого на восьмое.

Рост мировых цен на никель увеличил выручку «Норильского никеля» на 28,1% (компания отправляет на внешние рынки почти всю свою продукцию), что улучшило его позиции в рейтинге на два пункта (четвертое место). Evraz потерял в выручке 8,4% и занял девятое место, замыкает десятку крупнейших, как и год назад, НЛМК Владимира Лисина, его компания сократила выручку на 2,1%.

Самыми пострадавшими в пандемийный год ожидаемо оказались авиаперевозчики. В десятку компаний, которые больше всех сократили выручку в нашем рейтинге, вошли три авиа­компании: «Сибирь» (-41,7%), «Уральские авиалинии» (-38,6%) и «Ютэйр» (-32,4%). В этой же десятке четыре компании из нефтегазовой отрасли: «ФортеИнвест» (-41%), Новошахтинский завод нефтепродуктов (-40,9%), «Нефтиса» (-31,6%) и уже упомянутый «Сургутнефтегаз».

С отрицательной динамикой 2020 год отработали 78 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было 55.

В десятку наиболее динамичных вошли три торговые компании, две агропромышленные и по одной компании из финансовой сферы и транспорта. А лучший показатель на этот раз у самого крупного в России частного строителя подводных нефтегазовых трубопроводов — компании «Межрегионтрубопроводстрой», выручка которой выросла в 2020 году почти на 190% и достигла 49,2 млрд рублей.

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