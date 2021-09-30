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02:20 (мск), источник: Известия

Минпромторг рекомендовал торговле прямые договоры с поставщиками

Минпромторг рекомендовал торговым сетям по некоторым товарам социальной группы переходить от практики закупок на тендерах (электронные торги) к прямым договорам, рассказал «Известиям» замглавы ведомства Виктор Евтухов. Предложение касается продукции, которая подвержена сезонным ценовым колебаниям: мяса, молока, «борщевого набора», яиц.

Источник: Известия

Евтухов добавил, что министерство прорабатывает возможность законодательного закрепления такой нормы. Переход к прямым договорам позволит заметно снизить конечную цену «на полке», уточнил он. При таком сотрудничестве стороны фиксируют стоимость продукции в договоре на длительный срок: от шести месяцев до года, пояснил источник в отрасли.

Например, с начала года и до мая тендерные цены на яйца были крайне высокими, а летом, по информации производителей, упали ниже себестоимости, отметил замглавы Минпромторга.

«По долгосрочным договорам стоимость яиц более стабильна, а волатильность по году ниже, — подчеркнул Виктор Евтухов. — Насколько нам известно, в течение года закупочные цены на яйца при поставках по долгосрочным договорам могут колебаться в районе 20%, сохраняя положительную рентабельность продаж для производителей. В то время как при закупках на тендерах цены в сезон и не в сезон могут отличаться в два-три раза».

Производители птицеводческой отрасли уже трансформировали свои бизнес-процессы. Около 80% закупок по мясу птицы (тушка, филе, окорочка) идет по прямым договорам, по яйцам — до 75%, сказал «Известиям» гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Оставшаяся доля закупок проходит в режиме электронных тендеров. Эксперт уточнил, что некоторые сети на рынке работают с производителями исключительно по контрактной системе.

Невозможно заключать прямые договоры с «твердыми» ценами на шесть месяцев, год или если все составляющие производства свинины и курицы постоянно дорожают, в свою очередь, сказал «Известиям» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Стоимость кормов, витаминов, аминокислот, ветеринарных препаратов, упаковки ведет себя непредсказуемо и меняется достаточно часто, преимущественно растет, подчеркнул эксперт. Поэтому производители будут нести большие риски, заключая прямые договоры, считает он.

Впрочем, переход на такие контракты, наверное, исключил бы лишних посредников и стабилизировал цены, сказала «Известиям» директор Молочного союза Людмила Маницкая.

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