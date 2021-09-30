Сальвадор начал добывать биткоин на энергии вулкана

Президент Сальвадора Найиб Букеле разместил кадры с новой майнинг-фермы на своей странице в Twiiter. На кадрах видно, как сотрудники электростанции подключают интегральные схемы для добычи — так называемые ASIC-майнеры. Также на записи видно, как на объект прибывают грузовые контейнеры с оборудованием для добычи криптовалюты.
«Первые шаги», — подписал видео глава государства, добавив хэштег #Bitcoin.
Энергия на электростанцию поступает из новой геотермальной скважины мощностью 95 МВт. Выделяемые пары не оставляют осадков и естественным образом растворяются в воздухе. Скважину ещё разрабатывают. Проект курирует государственная электротехническая компания LaGeo, она же управляет двумя геотермальными электростанциями в сальвардорских регионах Ахуачапан и Берлин.
Как отметил портал о криптовалютах СoinDesk, добыча вулканической энергии считается самой дешёвой и чистой. Для работы электростанции нужно лишь пробурить несколько больших скважин и использовать поступающее оттуда тепло для запуска турбин.
«Из-за технологических ограничений Сальвадор никогда полностью не использовал свои огромные запасы вулканической энергии для повышения уровня жизни. Биткоин может улучшить экономическое положение многих стран, которые не могут использовать естественные источники. Соседняя с Сальвадором Гватемала тоже богата вулканами — неудивительно, что эта страна тоже подумывает о легализации биткоина», — пояснил СoinDesk.
Правительство Сальвадора вложило в биткоины $21 млн. До этого единственной валютой там был американский доллар.
В стране даже появились криптовалютные банкоматы, хотя из-за перегрузки на время их пришлось отключить. При этом ресторанные сети «Макдоналдс», Starbucks и Pizza Hut в Сальвадоре уже принимают крипту для оплаты заказов.
Тем временем, в Китае в конце сентября полностью запретили использовать криптовалюту. Все операции, связанные с цифровыми активами, в том числе услуги офшорных криптовалютных бирж жителям страны, стали незаконными. Перед этим в КНР нелегальным признали майнинг криптовалюты.