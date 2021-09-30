Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа
Фоторепортажи
28Единый день голосования в России
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
17:05 (мск), источник: Секрет Фирмы

Сальвадор начал добывать биткоин на энергии вулкана

В Сальвадоре власти запустили уникальную ферму для майнинга у подножья вулкана. Оборудование для добычи биткоина подключили к электростанции, которая использует для выработки энергии геотермальный источник. Такой способ добычи сегодня считается самым дешёвым и чистым. Ранее Сальвадор стал первой в мире страной, где биткоин признали официальным платёжным средством.

BTC 43106.30 +1988.72 ETH 2971.50 +147.59 LTC 177.72 -1.98
Источник: Depositphotos

Президент Сальвадора Найиб Букеле разместил кадры с новой майнинг-фермы на своей странице в Twiiter. На кадрах видно, как сотрудники электростанции подключают интегральные схемы для добычи — так называемые ASIC-майнеры. Также на записи видно, как на объект прибывают грузовые контейнеры с оборудованием для добычи криптовалюты.

«Первые шаги», — подписал видео глава государства, добавив хэштег #Bitcoin.

Новость
В ЦБ назвали биткоин финансовой пирамидой

Энергия на электростанцию поступает из новой геотермальной скважины мощностью 95 МВт. Выделяемые пары не оставляют осадков и естественным образом растворяются в воздухе. Скважину ещё разрабатывают. Проект курирует государственная электротехническая компания LaGeo, она же управляет двумя геотермальными электростанциями в сальвардорских регионах Ахуачапан и Берлин.

Как отметил портал о криптовалютах СoinDesk, добыча вулканической энергии считается самой дешёвой и чистой. Для работы электростанции нужно лишь пробурить несколько больших скважин и использовать поступающее оттуда тепло для запуска турбин.

«Из-за технологических ограничений Сальвадор никогда полностью не использовал свои огромные запасы вулканической энергии для повышения уровня жизни. Биткоин может улучшить экономическое положение многих стран, которые не могут использовать естественные источники. Соседняя с Сальвадором Гватемала тоже богата вулканами — неудивительно, что эта страна тоже подумывает о легализации биткоина», — пояснил СoinDesk.

Новость
Биткоин стал официальной валютой в Сальвадоре. Финансисты сомневаются, что это хорошо закончится

Правительство Сальвадора вложило в биткоины $21 млн. До этого единственной валютой там был американский доллар.

В стране даже появились криптовалютные банкоматы, хотя из-за перегрузки на время их пришлось отключить. При этом ресторанные сети «Макдоналдс», Starbucks и Pizza Hut в Сальвадоре уже принимают крипту для оплаты заказов.

Тем временем, в Китае в конце сентября полностью запретили использовать криптовалюту. Все операции, связанные с цифровыми активами, в том числе услуги офшорных криптовалютных бирж жителям страны, стали незаконными. Перед этим в КНР нелегальным признали майнинг криптовалюты.

Даниил Фарниев

Задержанный за убийства бывший сенатор объявил голодовку в СИЗО
В каких регионах России вводят QR-коды из-за коронавируса
Песков: непривитым жить будет менее удобно, чем привитым
Кому достались мандаты Шойгу, Лаврова, Проценко и Шмелевой
Сингапур «опустошили» прожорливые выдры
Археологи обнаружили человеческий череп возрастом 32 тысячи лет
Российское общество «Знание» выступит партнером «Дня ИТ-знаний»
Здоровье
Секс после 40: что нормально, а что — нет? Почему об интимной сфере не нужно забывать в среднем возрасте.
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Авто
Как отмена техосмотра связана с новым логотипом Kia? Это два самых знаковых события сентября, по мнению читателей Авто Mail.ru. Какие еще важные новости волновали нас с вами в первый месяц осени?
Кино
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото Смотрите репортаж со съемок нового сезона «Ледникового периода»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Зеленский высказался об отставке Авакова
Раскрыта интрига выборов в Госдуму - 2021
Как выглядит вдова Бодрова после смерти актера
Почему Бурятия уже снимает ограничения?
Леди
Молодая жена Цекало поделилась пикантным фото Подписчики позавидовали мужу художницы
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
12 решений для хранения осенней одежды
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь