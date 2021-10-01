Ставки по кредитам за год подскочили почти на 2,5 пункта

В то же время, согласно мониторингу маркетплейса, средняя максимальная ставка по потребзаймам по состоянию на 28 сентября достигла 17,4%, увеличившись на 0,4 п.п. только за последние полмесяца ― с момента повышения ключевого показателя ЦБ до 6,75%.
В разрезе банков самый дорогой кредит на рынке в диапазоне от 20,9% до 25,7% предлагают в Тинькофф, Совкомбанке, МКБ и МИБе. От 17,4% до 19,5% варьируются ставки в Альфа-Банке, «Открытии», Росбанке, ВТБ, ПСБ, Уралсибе и Райффайзенбанке, говорится в материалах.
В крупнейших банках «Известиям» отметили противоположную тенденцию, а именно снижение размера средних ставок по этому продукту или их сохранение. Об этом заявили в УБРиР, «Дом.рф», МКБ и Газпромбанке.
Однако, по оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, предпосылок для снижения ставок в ближайшее время не предвидится. К концу 2021-го в сегменте потребительского кредитования они могут увеличиться на 14,5−22% в зависимости от вида займа, уверены специалисты.