Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 октябряДень музыки и вегетарианства, битва при Гавгамелах и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20Как прошли выборы
8Взрыв газа в Ногинске
01:15 (мск), источник: Известия

Ставки по кредитам за год подскочили почти на 2,5 пункта

За год средняя ставка по потребительским кредитам на срок свыше года увеличилась почти на 2,5 п.п.: в сентябре 2020-го она составляла 10,1%, а в сентябре 2021-го 12,4%. Такую статистику «Известиям» предоставили в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру».

Источник: Известия

В то же время, согласно мониторингу маркетплейса, средняя максимальная ставка по потребзаймам по состоянию на 28 сентября достигла 17,4%, увеличившись на 0,4 п.п. только за последние полмесяца ― с момента повышения ключевого показателя ЦБ до 6,75%.

Читайте также
Не ссудим будет: ограничения на выдачу кредитов могут появиться в 2022-м

В разрезе банков самый дорогой кредит на рынке в диапазоне от 20,9% до 25,7% предлагают в Тинькофф, Совкомбанке, МКБ и МИБе. От 17,4% до 19,5% варьируются ставки в Альфа-Банке, «Открытии», Росбанке, ВТБ, ПСБ, Уралсибе и Райффайзенбанке, говорится в материалах.

В крупнейших банках «Известиям» отметили противоположную тенденцию, а именно снижение размера средних ставок по этому продукту или их сохранение. Об этом заявили в УБРиР, «Дом.рф», МКБ и Газпромбанке.

Однако, по оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, предпосылок для снижения ставок в ближайшее время не предвидится. К концу 2021-го в сегменте потребительского кредитования они могут увеличиться на 14,5−22% в зависимости от вида займа, уверены специалисты.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Старик и морок: киборг, веном и большие художники прошлого
Считать между строк: эксперты назвали отрасли с наибольшим темпом роста зарплат
Голикова заявила о наступлении «сложного периода» из-за COVID
Суд арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака
ФСБ утвердила перечень запрещенных к передаче сведений
ЦБ предупредил о новом мошенничестве со старыми банкнотами
Жителям Центральной России пообещали возможность позагорать
Зеленский попросил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Авто
Обновленный Mitsubishi Outlander: Для дорог и тех, кто дорог Кроссовер Mitsubishi Outlander стал еще лучше после обновления. Что поменялось в популярной модели?
Кино
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото Смотрите репортаж со съемок нового сезона «Ледникового периода»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Фроша. Пункт № 26. Москва (Ховрино, Левобережный) 264
«Сверхъестественное» получит продолжение 112
Красота и опасность. 108
Где найти Спутник Лайт в Москве или области? 97
Леди
Проверено на себе: свадебные платья с AliExpress (честные фото) Мы решили рискнуть по-крупному и заказать на китайском маркетплейсе свадебные наряды
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
12 решений для хранения осенней одежды
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь