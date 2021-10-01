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02:12 (мск), источник: Известия

В РФ хотят вдвое снизить иностранцам налог на доход с инвестиций

Налог на доходы от инвестиций в фондовый рынок для иностранных граждан может быть снижен c действующих 30% до 13%. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Пока этот вопрос обсуждается, уточнил он.

Источник: Известия

Также, по словам Ивана Чебескова, необходимо решить вопрос с точки зрения идентификации доступа на российскую биржу для резидентов других стран.

Сейчас для граждан иностранных государств, даже из стран ЕАЭС, вход на рынок РФ и открытие брокерского счета или ИИС затруднены, отметил глава департамента.

«В России инфраструктура рынка одна из лучших как минимум в регионе, так и в мире с точки зрения внедрения технологий. Мы понимаем, что нужно в этом ключе двигаться и развиваться», — подытожил Иван Чебесков.

В пресс-службе Минфина «Известиям» заявили: чтобы сделать российский фондовый рынок более открытым и доступным для иностранных граждан, министерство совместно с Банком России и участниками рынка рассматривает возможности по упрощению их идентификации.

В ЦБ «Известиям» сообщили, что к ним не поступал проект закона, который бы предусматривал снижение ставки НДФЛ для нерезидентов в отношении доходов от инвестиций. В регуляторе добавили, что положительно относятся к мерам, направленным на повышение привлекательности российского фондового рынка.

В крупных брокерских компаниях поддерживают инициативу снижения налоговой ставки и упрощения доступа нерезидентов к рынку РФ.

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