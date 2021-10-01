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03:48 (мск), источник: Известия

Обязательная предустановка маркетплейса не прошла «регуляторную гильотину»

Отечественные маркетплейсы могут не попасть в список программного обеспечения (ПО), которое надо будет обязательно устанавливать на гаджеты. Рабочие группы по «регуляторной гильотине» в сферах торговли и связи выступили против нормы, которую раньше предложили в Минцифры. Об этом «Известиям» рассказали их участники.

Источник: Известия

Сопредседатель рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере торговли Сергей Беляков отметил, что протокол с решением вскоре направят в департамент регуляторной политики аппарата правительства.

Также бумаги получит Минцифры, где разработали проект, в котором предложено предустанавливать на электронику программы для приобретения товаров дистанционным способом.

Окончательное решение по инициативе Министерства цифрового развития могут принять на базе правительства, либо разработчик сам внесет поправки в проект, добавил эксперт.

Сергей Беляков пояснил, что, по мнению участников рабочей группы, это предложение Минцифры создает преференции для одного или нескольких игроков на рынке с высокой конкуренцией. Предустановка маркетплейса — искусственное преимущество для компании, чьи конкуренты будут сдержаны, если их приложения не попадут на гаджеты, сказал специалист. Очевидно, что такой подход не выглядит справедливым, подытожил Сергей Беляков.

«Изначально закон о предустановке преследовал цель сделать приложения российских разработчиков более конкурентоспособными по сравнению с продуктами и сервисами зарубежных компаний, — отметил участник рабочей группы в сфере связи и информационных технологий, вице-президент Ассоциации кабельного телевидения РФ Михаил Силин. — Однако, как сочло большинство участников группы, в случае с маркетплейсами об усилении конкуренции речи не идет. Такое новшество, наоборот, может дать неоправданные преференции одному».

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