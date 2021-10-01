Минфин допустил катастрофическое падение спроса на нефть в мире

Опасения Минфина озвучены в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.
В документе министерство упоминает прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому, цена нефти может снизиться до $35 за баррель в 2030 году, после чего продолжит падение до $25 в 2050 году.
«В то же время долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — говорится в документе на сайте Минфина.
Ведомство также обращает внимание, что крупные международные инвестиционные фонды с активами на сумму более $14 трлн (в их числе GP Morgan, банки Goldman Sachs и Deutsche Bank, а также национальные фонды Швеции и Норвегии) начинают рассматривать климатические риски как инвестиционные. Из-за этого они отказываются от финансирования проектов по добыче и готовятся снижать инвестиции в ископаемое топливо.
«Это может привести к резкому сокращению новых проектов в геологоразведке, особенно на шельфе, где лидирующую роль играют нефтегазовые компании из развитых стран. В отдельные моменты указанные тенденции могут формировать локальный дефицит предложения нефти в мире и соответственно приводить к повышенной волатильности цен на нефть», — считает Минфин.
В июле президент Владимир Путин подписал закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», которым были установлены основы углеродного регулирования. Минэкономики также внесло в правительство законопроект о запуске экспериментального углеродного регулирования в Сахалинской области. В правительстве также хотят ввести систему ценообразования на выбросы CO2.