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05:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин допустил катастрофическое падение спроса на нефть в мире

Если страны, поддерживающие достижение углеродной нейтральности к 2050 году, не откажутся от своих планов, то спрос на нефть в мире может упасть катастрофически, считает Минфин России. Ведомство отмечает, что по оценкам аналитических агентств, спрос на нефть в 2050 году упадет в четыре-шесть раз.

Источник: Reuters

Опасения Минфина озвучены в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

В документе министерство упоминает прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому, цена нефти может снизиться до $35 за баррель в 2030 году, после чего продолжит падение до $25 в 2050 году.

«В то же время долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — говорится в документе на сайте Минфина.

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Ведомство также обращает внимание, что крупные международные инвестиционные фонды с активами на сумму более $14 трлн (в их числе GP Morgan, банки Goldman Sachs и Deutsche Bank, а также национальные фонды Швеции и Норвегии) начинают рассматривать климатические риски как инвестиционные. Из-за этого они отказываются от финансирования проектов по добыче и готовятся снижать инвестиции в ископаемое топливо.

«Это может привести к резкому сокращению новых проектов в геологоразведке, особенно на шельфе, где лидирующую роль играют нефтегазовые компании из развитых стран. В отдельные моменты указанные тенденции могут формировать локальный дефицит предложения нефти в мире и соответственно приводить к повышенной волатильности цен на нефть», — считает Минфин.

В июле президент Владимир Путин подписал закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», которым были установлены основы углеродного регулирования. Минэкономики также внесло в правительство законопроект о запуске экспериментального углеродного регулирования в Сахалинской области. В правительстве также хотят ввести систему ценообразования на выбросы CO2.

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